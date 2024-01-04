Министр финансов: польские коммерческие банки считают Литву приоритетным рынком

"Польские банки включили Литву в свои стратегии в качестве приоритетного рынка. Они приезжали, мы с ними встретились", - рассказала в четверг Скайсте Žinių radijas.

"В ближайшем году мы ожидаем некоторых решений", - заверила она.

По словам министра, польские банки в первую очередь интересуются возможностями работы с бизнес-клиентами.

В то же время она заверила, что министерство и Центробанк Литвы активно "пропагандируют и объясняют" иностранным инвесторам, почему литовский рынок для них является привлекательным.