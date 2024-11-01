Министр энергетики: упразднение Минэнерго приведет к "космическим" ценам на электроэнергию

„На сегодняшний день мы производим 60 проц. электроэнергии, в 2028 году мы будем производить 100 проц. (...) Есть центры и водороды, морские парки, столько всего нужно сделать... Если мы этого не сделаем, у нас не будет ни промышленности, ни дата-центров и цены у нас будут в космосе. Нам придется выбирать, хотим ли мы иметь Минэнерго или космические цены для нашего народа“, – заявил в четверг Д. Крейвис в эфире Žinių radijas.
Ж. Вайчюнас – один из вариантов стать министром
На вопрос, кого он видит своим преемником, Д. Крейвис заявил, что не он решает эти вопросы, однако надеется на инициативного человека, разбирающегося в энергетике технологически и „не последнее слово“ в этом вопросе, по его мнению, должно быть за президентом Гитанасом Науседой. Консерватор не исключил, что одним из возможных вариантов является бывший министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
„Не я решаю эти вопросы. Поскольку нам придется быть в оппозиции, мы будем работать с министром, которого назначат. Думаю, что у будущих правящих партий есть кандидаты, потому что тема очень важная и за президентом будет не последнее слово. Надеюсь, что у нас появится человек, который будет одновременно инициативным и технически и технологически разбирающимся в энергетике“, – сказал политик.
„Один из вариантов“, – сказал Д. Крейвис, отвечая на вопрос о Ж. Вайчюнасе как о потенциальном будущем министре.
ELTA напоминает, что в ходе шестого Регионального форума в сентябре глава государства Г. Науседа предложил создать новое министерство, которое переняло бы у Министерства внутренних дел ответственность за формирование региональной политики и способствовало повышению автономии советов и самоуправления. По его словам, такое министерство могло бы также взять на себя функции других министерств, что позволило бы ему проводить национальную политику, отвечающую ожиданиям регионов.
По мнению президента, в этом вопросе можно было бы рассмотреть и целесообразность существования других министерств, например, Министерства энергетики.