Министр энергетики: упразднение Минэнерго приведет к "космическим" ценам на электроэнергию

„На сегодняшний день мы производим 60 проц. электроэнергии, в 2028 году мы будем производить 100 проц. (...) Есть центры и водороды, морские парки, столько всего нужно сделать... Если мы этого не сделаем, у нас не будет ни промышленности, ни дата-центров и цены у нас будут в космосе. Нам придется выбирать, хотим ли мы иметь Минэнерго или космические цены для нашего народа“, – заявил в четверг Д. Крейвис в эфире Žinių radijas.