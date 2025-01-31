Министр энергетики: с технической точки зрения Литва готова к синхронизации

„Можно констатировать, что к синхронизации готовы. (…) Техническая готовность действительно гарантирована“, - в пятницу после встречи с Гитанасом Науседой на тему процесса синхронизации журналистам сказал Ж. Вайчюнас.
Как сказал главный советник страны по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Рамунас Дилба, Г. Науседа видит необходимость не только в слаженном завершении отключения от российских электросетей, но и в повышении в долгосрочной перспективе защиты энергетической инфраструктуры, что обеспечило бы стабильность электроснабжения населения.
По словам Ж. Вайчюнаса, при обеспечении безопасности электросистемы первое, чему следует уделить внимание – это защита кабелей в Балтийском море.
„Мы обсудили все варианты риска с оператором системы передачи электроэнергии (Litgrid – ELTA). (…) Мы готовы к любым сценариям, даже самым мрачным“, - подчеркнул Ж. Вайчюнас.
На цены на электроэнергию это влияния не окажет
Сам министр заверил, что жители страны не испытают никаких неудобств в процессе синхронизации, подача электроэнергии также не будет прервана.
„Мы уже больше года не закупаем электроэнергию ни у России, ни у Беларуси. По сути, это означает, что это не окажет никакого негативного влияния на рынок электроэнергии. (…) Влияние синхронизации на цены на электроэнергию совершенно минимально или практически равно нулю“, - заверил министр.
„Подготовка к различным сценариям является критерием, скажем так, нормального состояния, и она, безусловно, не связана с реализацией проекта синхронизации. Мы прекрасно понимаем, что существуют бури и другие катаклизмы, которые могут привести к отключению электроэнергии, но на самом деле эти угрозы представляют собой гораздо больший риск и больший ущерб“, - сказал Ж. Вайчюнас.
По словам министра, в случае локальных отключений электроэнергии Литва будет использовать накопители электроэнергии и другие технические решения.
Страны Балтии совместно с Россией и Беларусью сейчас работают в российской системе ОЭС/ЕЭС, так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота электроэнергии централизованно регулируется в Москве.
Литва расторгнет соглашение БРЭЛЛ 7 февраля, а 8 февраля отключенные операторы стран Балтии начнут совместную тестовую изолированную работу.Синхронизация с зоной континентальной Европы и отключение от российской энергосистемы произойдет 9 февраля.
После начала синхронизации страны Балтии сначала будут работать втроем, пытаясь поддерживать частоту и обеспечивать производство электроэнергии сообща, а затем в 2021 году через расширенное синхронное наземное соединение LitPol Link между Литвой и Польшей подключатся к другим европейским странам.
Синхронизация обеспечит независимое, стабильное и надежное управление частотами систем передачи электроэнергии стран Балтии и будет способствовать энергетической безопасности региона.
Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии в странах Балтии и Польше, частично финансируются Европейским союзом (ЕС) из средств фонда Европейских инфраструктурных сетей.
Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро и должен покрыть до 75 проц. общих расходов.
В рамках подготовки к синхронизации в Литве готовятся 3 синхронных компенсатора, устанавливаются новые линии электропередачи и распределительные устройства, обновляются подстанции, проводятся другие работы.
Также к 2030 году планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт), что поможет обеспечить интеграцию рынков электроэнергии.
Инвесторами проекта Harmony Link выступают польские и литовский операторы систем передачи электроэнергии – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA и Litgrid.
Операторы систем передачи электроэнергии трех стран Балтии в июле прошлого года уведомили Россию и Беларусь о том, что с февраля они не будут продлевать соглашение об участии в единой электроэнергетической системе.