Министр энергетики: с технической точки зрения Литва готова к синхронизации

По словам Ж. Вайчюнаса, при обеспечении безопасности электросистемы первое, чему следует уделить внимание – это защита кабелей в Балтийском море.

Как сказал главный советник страны по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Рамунас Дилба, Г. Науседа видит необходимость не только в слаженном завершении отключения от российских электросетей, но и в повышении в долгосрочной перспективе защиты энергетической инфраструктуры, что обеспечило бы стабильность электроснабжения населения.

„Можно констатировать, что к синхронизации готовы. (…) Техническая готовность действительно гарантирована“, - в пятницу после встречи с Гитанасом Науседой на тему процесса синхронизации журналистам сказал Ж. Вайчюнас.

„Мы обсудили все варианты риска с оператором системы передачи электроэнергии (Litgrid – ELTA). (…) Мы готовы к любым сценариям, даже самым мрачным“, - подчеркнул Ж. Вайчюнас.

На цены на электроэнергию это влияния не окажет

Сам министр заверил, что жители страны не испытают никаких неудобств в процессе синхронизации, подача электроэнергии также не будет прервана.

„Мы уже больше года не закупаем электроэнергию ни у России, ни у Беларуси. По сути, это означает, что это не окажет никакого негативного влияния на рынок электроэнергии. (…) Влияние синхронизации на цены на электроэнергию совершенно минимально или практически равно нулю“, - заверил министр.