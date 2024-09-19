Министр энергетики: полного электроэнергетического самообеспечения Литва достигнет к 2028 году

„Глядя на то, в каком направлении мы движемся, видно, что полного самообеспечения достигнем раньше. С сегодняшней точки нам кажется, что 2028 год — это тот год, когда мы обеспечим все наши потребности. На данный момент (мы производим – ELTA) около 60 проц. и думаю, что в конце года мы приблизимся к 65 проц.“, – сказал министр в эфире радиостанции LRT.