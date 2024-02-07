Министр энергетики Литвы: с апреля цены на газ могут снизиться минимум на 20%

"Цена может снизиться как минимум на 20 процентов от текущей. Это удастся реализовать уже с апреля", – сообщил министр во вторник в Facebook.

По словам Д. Крейвиса, несмотря на то что очередной перерасчет новых цен был запланирован только на июль, Министерство энергетики (Минэнерго), Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) и энергетическая компания Ignitis договорились сделать это раньше.

"В настоящее время цена на газ существенно снизилась – с 60 евро/МВтч до 30 евро/МВтч. Очень вероятно, что она такая сохранится в течение всего этого года. (...) Видя, что цены можно снизить уже сейчас, не дожидаясь 1 июля, мы инициировали переговоры с ГСРЭ и Ignitis. Параллельно мы подготовили соответствующие правовые акты", – сказал он.

С января тарифы газоснабжения снижаются для потребителей всех трех подгрупп.