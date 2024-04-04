Министр энергетики Литвы: производя достаточное количество электроэнергии для собственных нужд, мы стабилизируем цены для потребителей

В конце марта министр представил новую Национальную стратегию энергетической независимости (НСЭН), которая предусматривает, что благодаря высокому потенциалу возобновляемых источников энергии Литва к 2050 г. может стать одной из первых стран Европейского союза (ЕС) с избыточным производством электроэнергии.
"С этой точки зрения стратегия составлена таким образом, чтобы все цены для жителей Литвы, для нашего бизнеса были достаточно низкими, чтобы мы были конкурентоспособными, а жители могли с легкостью оплачивать все услуги, связанные с энергетикой" – заявил в четверг в эфире радиостанции Žinių radijas министр энергетики Дайнюс Крейвис.
"Сегодня мы импортируем различное топливо на 7 млрд евро. В стратегии указано, что мы эти 7 млрд произведем сами, и еще какие 5-7 млрд – экспортируем. Вся суть стратегии в том, что Литва заработает на этом почти 14 млрд евро", – подчеркнул Д. Крейвис.
По мнению министра, цена для бытовых потребителей снизится за счет установки большего количества электрогенерирующего оборудования, однако в то же время это снизит бизнес- привлекательность для их строительства, поэтому, по словам министра, важно найти "золотую середину" в этой сфере.
"Наша генерация обеспечивает полную стабильность, и это большое благо", – подчеркнул министр.
"При большом объеме собственной генерации (электроэнергии) цены могут упасть еще ниже, но это явление нежелательное, потому что оно автоматически остановит все развитие энергетики, поскольку она должна окупаться, оборудование должно окупаться", – добавил Д. Крейвис.
По мнению Д. Крейвиса, Литва должна планировать не только производство всей необходимой электроэнергии внутри страны, но и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как синтетический метан, метанол, аммиак, и экспортировать ее.