Министр энергетики Литвы о выходе из кольца БРЭЛЛ: это равносильно выводу последнего российского танка

„8 февраля Литва, Латвия и Эстония – мы выйдем на испытания, когда все три страны будут работать вместе в режиме закрытого острова. Это значит, что вместе нам придется и поддерживать свою частоту, и обеспечивать производство. А через день мы подключимся к Европе через нашу недавно построенную синхронную связь с Польшей“, – сказал Д. Крейвис, подчеркнув, что никаких негативных изменений потребители электроэнергии не почувствуют.