Министр энергетики Литвы о выходе из кольца БРЭЛЛ: это равносильно выводу последнего российского танка

Несмотря на то, что Литва больше не покупает электроэнергию у России и Беларуси, частота трансформаторных подстанций по-прежнему контролируется из диспетчерского центра в Москве, поэтому синхронизация, которая произойдет через 100 дней, по словам министра, поможет полностью укрепить энергетическую независимость Литвы.
„Я мог бы приравнять этот шаг к уходу последних российских танков и солдат из Литвы. В энергетике мы разорвем последнюю цепь, связывающую нас с Москвой, и при этом не только в энергетике, но и последнюю связь государства с Москвой“, – заявил Д. Крейвис в эфире радиостанции LRT.
„Больше таких связей, которые бы связывали нас напрямую, как бы и не будет“, – добавил он.
По словам министра, после начала синхронизации страны Балтии сначала будут сотрудничать втроем, стараясь поддерживать частоту и обеспечить производство, а позже присоединятся к другим европейским странам через синхронную связь с Польшей.
„8 февраля Литва, Латвия и Эстония – мы выйдем на испытания, когда все три страны будут работать вместе в режиме закрытого острова. Это значит, что вместе нам придется и поддерживать свою частоту, и обеспечивать производство. А через день мы подключимся к Европе через нашу недавно построенную синхронную связь с Польшей“, – сказал Д. Крейвис, подчеркнув, что никаких негативных изменений потребители электроэнергии не почувствуют.
„Люди абсолютно ничего не почувствуют: ни лампочки не будут мигать, ни что-нибудь включится, потому что система, которую мы сейчас построили за последние 6 лет, несказанно сильная“, – подчеркнул министр.
По его словам, уже проведенные в Литве испытания гарантируют гладкий переход.
„Литва – основная страна. Мы синхронизируем другие страны Балтии с Европой. Все соединения, все основные технологические мощности находятся в Литве, и крупнейшие инвестиции – 70 проц. всех инвестиций были сделаны в Литве. Поэтому испытания нашей системы создают возможность и уверенность, что действительно всё будет хорошо“, — сказал Д. Крейвис.
В четверг в Музее энергетики состоится открытие часов, отсчитывающих оставшиеся 100 дней до синхронизации. По словам министра, этот объект, символизирующий будущую энергетическую независимость Литвы, будет виден не только на подступах к музею, но и с противоположного берега реки.
ELTA напоминает, что политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, а также операторы системы передачи электроэнергии этих стран договорились о выходе из российской системы IPS/UPS, так называемого кольца BRELL, в феврале 2025 года.