Министр экономики: ожидаем от прихода Мишлен в Литву 4 млн евро дополнительного дохода

„В прошлом году (без Мишлен) иностранные туристы „проели“ в Литве около 370 млн евро. За приглашение Мишлен Министерство экономики и инноваций в течение 3 лет заплатило 1,5 млн евро, то есть по 0,5 млн евро каждый год. В следующем году только благодаря приходу Мишлен мы ожидаем дополнительных доходов в размере 4 млн евро“, - сообщила в пятницу на своей странице в Facebook А. Армонайте.