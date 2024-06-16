Министр экономики: ожидаем от прихода Мишлен в Литву 4 млн евро дополнительного дохода

„В прошлом году (без Мишлен) иностранные туристы „проели“ в Литве около 370 млн евро. За приглашение Мишлен Министерство экономики и инноваций в течение 3 лет заплатило 1,5 млн евро, то есть по 0,5 млн евро каждый год. В следующем году только благодаря приходу Мишлен мы ожидаем дополнительных доходов в размере 4 млн евро“, - сообщила в пятницу на своей странице в Facebook А. Армонайте.
„Проект окупается. А где еще дополнительное распространение, реклама, известность, репутация, культура и, не побоимся этого слова, вайб“, - отметила политик.
26 ресторанов, расположенных в Литве, включены в Гид Мишлен, а заведениям общественного питания Demo, Džiaugsmas, Nineteen18 и Pas mus присуждено по одной звезде Мишлен.
В гид также включены: Red Brick, Amandus, Apvalaus stalo klubas, Arrivee, Augustin, Da Antonio, Dia, Dine, Elven, Ertlio namas, Fabrikėlis, Farmer the ocean, Gastronomika, Heji, Justa Pasta, Momo Grill, Monai, Monte Pacis, Pacai, Protėviai, Somm, Stebuklai, Stikliai, Telegrafas, Uoksas, Vila Komoda.
Еще 4 ресторана удостоились оценки Bib Gourmand, которая присуждается качественным и хорошие цены предлагающим заведениям общественного питания. Это рестораны 14 horses, Gaspar’s, Numan и Le Travi.
Зеленая звезда Мишлен, присуждаемая исключительно ресторанам, ориентированным на устойчивое развитие, присуждена Red Brick.
Гид Мишлен – престижное издание, оценивающее лучшие рестораны мира, издается во Франции с 1900 года. Производитель шин Michelin создал это руководство, чтобы поощрять путешествия на автомобиле.