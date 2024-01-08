Министр экономики и инноваций: у Литвы нет инструментов для ограничения торговли продукцией Vičiūnai

"Как государство мы использовали те инструменты, которые у нас были. Например, наше министерство ограничило доступ технологий в страны Центральной Азии, мы ограничили экспорт товаров двойного назначения через нашу страну", – заявила в понедельник А. Армонайте.

"Продовольствие — это не тот товар, который мы можем так ограничить или который в настоящее время санкционирован Европейским союзом", — заверила она.

В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о включении Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.

В ответ на это решение ряд политиков выступили с призывами убрать продукцию компании с прилавков торговых сетей, однако представители последних уклонились от конкретных ответов и заявили, что юридически не обязаны ограничивать торговлю. Только в Lidl сообщили о планах по дополнительной маркировке такой продукции