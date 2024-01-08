Министр экономики и инноваций: у Литвы нет инструментов для ограничения торговли продукцией Vičiūnai

"Как государство мы использовали те инструменты, которые у нас были. Например, наше министерство ограничило доступ технологий в страны Центральной Азии, мы ограничили экспорт товаров двойного назначения через нашу страну", – заявила в понедельник А. Армонайте.
"Продовольствие — это не тот товар, который мы можем так ограничить или который в настоящее время санкционирован Европейским союзом", — заверила она.
В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о включении Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.
В ответ на это решение ряд политиков выступили с призывами убрать продукцию компании с прилавков торговых сетей, однако представители последних уклонились от конкретных ответов и заявили, что юридически не обязаны ограничивать торговлю. Только в Lidl сообщили о планах по дополнительной маркировке такой продукции
А. Армонайте, в свою очередь, считает, что при отсутствии юридических возможностей сами покупатели должны отказаться от покупки продаваемой в России продукции Vičiūnai.
"Каждый покупатель может покупать меньше и таким образом влиять на ассортимент", – сказала министр.
"Во-вторых, торговые центры, видимо, имеют в виду, что в России еще много товаров, которые продают международные корпорации. (...) Наверное, надо смотреть, какая корпорация присутствует в той стране и стараться потреблять как можно меньше ее продукции", – пояснила она свою позицию.
После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в начале марта 2022 г. глава литовской группы компаний Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Однако выяснилось, что Vičiūnai не прекращает свою деятельность в России – компания не продала действующий в городе Советске Калининградской области завод, который по-прежнему работает. Переизбранный мэр Каунаса В. Матийошайтис неоднократно заявлял о постепенном уходе предприятия с российского рынка и поиске покупателя для завода.