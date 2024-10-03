Министр: цены на электроэнергию выросли в связи с ремонтом электростанций

По словам министра, хотя часть оборудования в Электренай планируется отремонтировать в середине октября, когда ситуация на рынке „принципиально изменится“, суточные цены могут подскочить из-за зависимости от объектов энергосистемы других государств региона.

„Основные причины в том, что в Финляндии ремонтируются два энергоблока (атомной электростанции – ELTA), в Латвии ремонтируются два газовых блока, а в Литве ремонтируется девятый энергоблок (Электренского комплекса – ELTA). Реально значительная часть газовых мощностей, которые обеспечивают баланс и позволяют производить электроэнергию при ее отсутствии, сейчас ремонтируется. Из-за ремонта у нас такая ситуация“, - сообщил журналистам в среду Д. Крейвис.

„Всю эту неделю у нас будет достаточно высокая цена. Но цены, надо помнить, ниже, чем в прошлом году, и в этом месяце они будут ниже, чем в прошлом году“, - сказал политик.

„Давайте не будем паниковать каждый раз, когда цены растут и падают. Давайте посмотрим на месячную цену, месячная цена будет ниже, я могу это гарантировать. В сентябре она была ниже, в октябре она будет ниже“, - пояснил Д. Крейвис.

По словам политика, хотя 9-й блок Электренского комплекса (ЭК), управляемого государственной энергетической группой Ignitis gamyba, ремонтируется, действует 8-й блок, но этого недостаточно для снижения цены, потому что более мелкие производители электроэнергии могут разбалансировать рынок.