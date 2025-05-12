Министерство не поддерживает предложение о снижении расходов на отопление храмов

По словам вице-министра, такая позиция министерства обусловлена ​​несколькими причинами.

„Прежде всего, в Директиве Европейского парламента и Совета закреплено понятие того, кто является бытовым потребителем. В ней указано, что потребители, являющиеся бытовыми потребителями, потребляют как электроэнергию, так и природный газ для собственных бытовых нужд, за исключением коммерческой и профессиональной деятельности“, — подчеркнула Гудаускене в эфире радиостанции LRT в понедельник.

Заместитель министра также подчеркивает, что религиозные общины нельзя отнести к бытовым потребителям, поскольку некоторые из них осуществляют коммерческую деятельность.