Министерство не поддерживает предложение о снижении расходов на отопление храмов

По словам вице-министра, такая позиция министерства обусловлена несколькими причинами.
„Прежде всего, в Директиве Европейского парламента и Совета закреплено понятие того, кто является бытовым потребителем. В ней указано, что потребители, являющиеся бытовыми потребителями, потребляют как электроэнергию, так и природный газ для собственных бытовых нужд, за исключением коммерческой и профессиональной деятельности“, — подчеркнула Гудаускене в эфире радиостанции LRT в понедельник.
Заместитель министра также подчеркивает, что религиозные общины нельзя отнести к бытовым потребителям, поскольку некоторые из них осуществляют коммерческую деятельность.
„Согласно Закону о религиозных общинах и объединениях, религиозные общины имеют право заниматься хозяйственной деятельностью, поэтому, если бы всем была предоставлена возможность применять бытовые тарифы, то в отношении некоторых объектов необоснованно применялись бы бытовые тарифы. Это значит, что религиозные общины платили бы бытовые тарифы и за свою коммерческую деятельность“, – сказала она.
По словам вице-министра, на сегодняшний день в стране и так действует ряд религиозных общин, на объекты которых распространяются тарифы для бытовых потребителей.
„Так что если религиозным общинам в общей сложности, по данным Оператора распределения энергии, принадлежит 2063 объекта, то 27 из них уже платят по бытовым тарифам“, — указала Гудаускене.
„Рассмотрев все эти причины, мы предлагаем не утверждать данное изменение проекта“, — добавила она.
Напомним, что законопоправки, предусматривающие включение религиозных общин и объединений в группу бытовых потребителей электроэнергии и газа, внесла депутат Сейма от фракции „Заря Немана“ Дайва Петкявичене.
Льготу предлагается применять к традиционным и признанным государством религиозным общинам и объединениям, использующим электроэнергию и природный газ для общих нужд функционирования религиозных объектов.
В случае принятия поправок к законам „Об электроэнергетике и природном газе“ для этих общин будут применяться те же тарифы на электроэнергию и газ, что и для бытовых потребителей.