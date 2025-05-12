2025.05.12 13:06

Министерство не поддерживает предложение о снижении расходов на отопление храмов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
ФОТО: Deimantės Šuliauskaitės nuotr.

В ответ на предложение „Зари Немана“ о снижении расходов на отопление храмов, включив их в группу бытовых потребителей электроэнергии и газа, заместитель министра энергетики Эдита Гудаускене заявила, что министерство не одобряет такое предложение.

По словам вице-министра, такая позиция министерства обусловлена ​​несколькими причинами.

„Прежде всего, в Директиве Европейского парламента и Совета закреплено понятие того, кто является бытовым потребителем. В ней указано, что потребители, являющиеся бытовыми потребителями, потребляют как электроэнергию, так и природный газ для собственных бытовых нужд, за исключением коммерческой и профессиональной деятельности“, — подчеркнула Гудаускене в эфире радиостанции LRT в понедельник.

Заместитель министра также подчеркивает, что религиозные общины нельзя отнести к бытовым потребителям, поскольку некоторые из них осуществляют коммерческую деятельность.

„Согласно Закону о религиозных общинах и объединениях, религиозные общины имеют право заниматься хозяйственной деятельностью, поэтому, если бы всем была предоставлена ​​возможность применять бытовые тарифы, то в отношении некоторых объектов необоснованно применялись бы бытовые тарифы. Это значит, что религиозные общины платили бы бытовые тарифы и за свою коммерческую деятельность“, – сказала она.

По словам вице-министра, на сегодняшний день в стране и так действует ряд религиозных общин, на объекты которых распространяются тарифы для бытовых потребителей.

„Так что если религиозным общинам в общей сложности, по данным Оператора распределения энергии, принадлежит 2063 объекта, то 27 из них уже платят по бытовым тарифам“, — указала Гудаускене.

„Рассмотрев все эти причины, мы предлагаем не утверждать данное изменение проекта“, — добавила она.

Напомним, что законопоправки, предусматривающие включение религиозных общин и объединений в группу бытовых потребителей электроэнергии и газа, внесла депутат Сейма от фракции „Заря Немана“ Дайва Петкявичене.

Льготу предлагается применять к традиционным и признанным государством религиозным общинам и объединениям, использующим электроэнергию и природный газ для общих нужд функционирования религиозных объектов.

В случае принятия поправок к законам „Об электроэнергетике и природном газе“ для этих общин будут применяться те же тарифы на электроэнергию и газ, что и для бытовых потребителей.

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