Министерство экономики и инноваций: Литва в сфере цифровизации опередила не одну страну ЕС

"Очевидно, что мы идем в верном направлении и продолжаем укреплять конкурентные преимущества Литвы как одной из самых цифровизированных стран мира. Особенно это заметно в сфере государственных цифровых услуг, где мы находимся в числе лидеров всего ЕС", — цитируется в пресс-релизе министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Министерство экономики и инноваций (Минэкономики) подготовило план национального цифрового десятилетия Литвы. В области цифровых навыков и специалистов в области ИТТ ставится задача, чтобы на уровне ЕС 80 проц. жителей в возрасте 16-74 лет приобрели хотя бы базовые цифровые навыки. Кроме того, планируется трудоустроить по меньшей мере 20 млн специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям (ИТТ).
В области безопасной, отказоустойчивой, эффективной и устойчивой цифровой инфраструктуры цель состоит в том, чтобы обеспечить покрытие 5G во всех населенных пунктах, а стоимость производства передовых и устойчивых полупроводников в ЕС составило как минимум 20 проц. стоимости мирового производства.
На уровне ЕС планируется внедрить не менее 10 тыс. климатически нейтральных высокозащищенных сетевых граничных узлов, а к 2025 г. ЕС приобретет первый компьютер, использующий технологию квантового ускорения.
Задача в сфере цифровой трансформации бизнеса – чтобы не менее 75 проц. предприятий ЕС использовали услуги облачных технологий, большие данные и искусственный интеллект, а более 90 проц. малых и средних предприятий ЕС (МСП) достигли хотя бы базового уровня цифровой интенсивности.
В сфере цифровизации государственных услуг цель состоит в том, чтобы 100 проц. основных госуслуг для населения и предприятий ЕС стали доступны онлайн, и все граждане ЕС имели доступ к медицинским документам и инструментам безопасной электронной идентификации (eID).