Минфин Литвы: в 2024 году рост заработной платы превысит 7,5%

Также утверждается, что инфляция по-прежнему будет замедляться – с 8,8% в этом году до 2,8% в следующем году.
Уровень безработицы должен сохранить стабильность и в 2024 году, а рост заработной платы остаться достаточно стремительным и превысить 7,5%.
"В 2024 г. покупательная способность населения повысится, а это активизирует внутреннее потребление", – заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.
В сценарии экономического развития, подготовленном Министерством финансов, прогнозируется, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы сократится на 0,4%, а в 2025-2026 гг. ожидается рост экономики на 2,9% в год.
Несмотря на замедление темпов экономической активности, рынок труда в этом году остался стабильным, уровень безработицы составит 6,6%.
Ожидается, что в следующем году уровень безработицы останется на том же уровне, а рост числа занятых составит 0,3%. В последующие годы в среднесрочной перспективе при ускоренном темпе восстановления экономической активности уровень безработицы также должен снизиться и в 2025 году составить 6,4%, а в 2026 году – 6,3%.
В сценарии прогнозируется, что рост заработной платы в этом году останется стремительным – он составит 12,5%.
При более умеренном росте заработной платы в частном секторе, в 2024 г. рост заработной платы составит 7,6%.
В 2025-2026 гг. средняя заработная плата может вырасти на 5% в год.
И в этом, и в следующем году рост заработной платы существенно превысит темпы роста цен.
В 2023 г. среднегодовая инфляция составит 8,8%, а более благоприятному по сравнению с прошлым годом колебанию цен будут способствовать не только снижение цен на энергоносители, но также нормализация глобальных цепочек поставок и ужесточение денежно-кредитной политики.
В 2024 г. среднегодовая инфляция, предположительно, снизится до 2,8%.
С 2025 г. уровень инфляции должен приблизиться к установленному ЕЦБ целевому 2-процентному уровню инфляции в еврозоне и составить 2,3-2,4%.