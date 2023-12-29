Минфин Литвы: в 2024 году рост заработной платы превысит 7,5%

Также утверждается, что инфляция по-прежнему будет замедляться – с 8,8% в этом году до 2,8% в следующем году.

Уровень безработицы должен сохранить стабильность и в 2024 году, а рост заработной платы остаться достаточно стремительным и превысить 7,5%.

"В 2024 г. покупательная способность населения повысится, а это активизирует внутреннее потребление", – заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.

В сценарии экономического развития, подготовленном Министерством финансов, прогнозируется, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы сократится на 0,4%, а в 2025-2026 гг. ожидается рост экономики на 2,9% в год.

Несмотря на замедление темпов экономической активности, рынок труда в этом году остался стабильным, уровень безработицы составит 6,6%.