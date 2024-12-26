Миллионы евро на развитие городов: что ждет жителей Клайпеды, Паневежиса и Шяуляй

По словам представителя по связям с прессой Вильнюсского городского самоуправления Габриэлиса Грубинскаса, одним из важнейших проектов, который реализовуется в столице в следующем году, является Национальный концертный зал, стоимость проекта которого достигнет 121 млн евро.



„Один из самых важных и значимых проектов, который будет реализован в следующем году, – это Национальный концертный зал. Подрядные работы начались уже в этом году, а завершить строительство планируется в IV квартале 2028 года. Это сооружение, возводимое на горе Таурас и ее окрестностях, займет площадь около 2 гектаров, а площадь самого Национального концертного зала достигнет почти 24 тыс. кв. м.“, — сказал Elta Г. Грубинскас. „Общая стоимость проекта, включая техническое обслуживание, закупку оборудования и другие затраты, достигнет 121 млн евро, из которых 101,5 млн. евро предусмотрено на работы, выполняемые генеральным подрядчиком Gilesta“, - добавил он.