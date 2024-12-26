Миллионы евро на развитие городов: что ждет жителей Клайпеды, Паневежиса и Шяуляй

По словам представителя по связям с прессой Вильнюсского городского самоуправления Габриэлиса Грубинскаса, одним из важнейших проектов, который реализовуется в столице в следующем году, является Национальный концертный зал, стоимость проекта которого достигнет 121 млн евро.
„Один из самых важных и значимых проектов, который будет реализован в следующем году, – это Национальный концертный зал. Подрядные работы начались уже в этом году, а завершить строительство планируется в IV квартале 2028 года. Это сооружение, возводимое на горе Таурас и ее окрестностях, займет площадь около 2 гектаров, а площадь самого Национального концертного зала достигнет почти 24 тыс. кв. м.“, — сказал Elta Г. Грубинскас. „Общая стоимость проекта, включая техническое обслуживание, закупку оборудования и другие затраты, достигнет 121 млн евро, из которых 101,5 млн. евро предусмотрено на работы, выполняемые генеральным подрядчиком Gilesta“, - добавил он.
Среди других выдающихся проектов столицы, которые будут развиваться, он назвал легкоатлетический манеж площадью 1,3 га в Жирмунай, процедуры закупок по которому уже идут. По мнению Г. Грубинскаса вначале 2025 года откроется новый детский сад, построенный в этом году в Пилайте – Vydūnėlis. Его площадь 3 тыс. кв. м, детсад сможет принять до 320 детей.
„Это существенно будет способствовать сокращению очередей на место в муниципальных детских садах, поможет родителям, ищущим детский сад поближе к дому“, - заявил он о важности детского сада.
Кроме того, по его словам, в следующем году завершится реконструкция набережной Нерис между мостами Миндаугаса и Зеленым.
Как сообщил вице-мэр Каунаса Андрюс Паленис, по предварительным данным, в 2025 году запланированные инвестиции в проекты государственной инфраструктуры могут превысить 135 млн евро, для них будет разработано около 50 крупных и мелких проектов. По его словам, часть этих проектов предназначена для сферы здравоохранения.
„Начать работу планируется и в отделении больницы К. Гринюса в Панемуне – здесь намечается построить новое здание на 150 коек. В настоящее время реконструируется почти на 200 мест корпус больницы в Кулаутуве“, - сказал А. Паленис. „Предусмотрена на улице А. Мицкявичюса, 2 ремонт и новое строительство корпуса, переоборудование его для деятельности в качестве поликлиники“, - отметил он.
В числе важных строительных проектов заместитель мэра Каунаса также выделил концертный центр имени М.К. Чюрлениса и арены для футбола и регби в Алексотасе. Он подчеркнул, что внимание будет также уделено образовательным учреждениям, среди которых - строительство зданий детского сада и школы на улице Виюкай, 78, модернизация здания Каунасской гимназии Вершвос. Кроме того, по словам А. Палениса, в следующем году планируется открыть легкоатлетический манеж в Жалякалнисе, к лету должен открыть свои двери бассейн в Шилайняй, а к концу года - бассейн в Панемуне. Также, по его словам, в 2025 году ждет завершения строительства новая парусная база в заливе Нептуна.
При этом администрация Клайпедского городского самоуправления обращает внимание на общий объем реализуемых проектов, подчеркивая, что в 2024 г. выдано 91 разрешение на строительство около 134 зданий.
„В настоящее время в городе реализуется несколько проектов на основании ранее выданных разрешений на строительство“, - отмечают в Клайпедском городском самоуправлении, обращая внимание на реализуемый в настоящее время проект 105-этажный Memelio miestas и подобные проекты. По данным города-порта, в этом году выдано 57 разрешений на одноквартирные дома, 11 разрешений на двухквартирные и 4 разрешения на многоквартирные дома. Также, по данным муниципалитета, в этом году разрешено строительство 8 учреждений, 4 зданий торговли, гостиниц или общественного питания, 31 здания производственного, промышленного, складского назначения, 2 зданий транспорта и связи и 8 зданий другого назначения.
Лина Барейкене, руководитель отдела инвестиционных проектов Паневежского городского самоуправления, подчеркивает, что в 2025 г. наибольшее внимание администрация планирует уделить модернизации пешеходных и велосипедных дорожек – на эти работы выделит 9,36 млн евро. „На оборудование защитных сооружений жилья в Паневежисе будет выделено 1,29 млн. евро, развитие фонда социального жилья – 1,07 млн. евро, оборудование групповых домов-интернатов для лиц с инвалидностью – 1,59 млн евро“, - перечисляет социальные проекты Л. Барейкене. „Намечается также, что начнутся работы по созданию школьных помещений полного дня в дошкольных учреждениях города Паневежиса (5 дошкольных учреждений) - на эти цели выделено 3 млн. евро и на адаптацию инфраструктуры общеобразовательных школ для учащихся с различными видами инвалидности в городе Паневежис (4 общеобразовательные школы) – 3,00 млн. евро“, - назвала она планы на будущее.
По ее словам, в 2025 году планируется завершить строительство городского автовокзала Паневежиса с подземной автостоянкой, установку надувного футбольного поля на стадионе Биржайской прогимназии, строительство центра комплексного обслуживания Harmonijas miestas для детей с ограниченными возможностями и членам их семей, оборудование гребной базы и проект уличного освещения города Паневежиса.
„В 2025 году будет продолжена работа над крупнейшими инвестиционными проектами „Реконструкция Паневежского многофункционального спортивно-оздоровительного центра Aukštaitija и „Модернизация и адаптация части Паневежского центра культуры к потребностям различных групп“, - поясняет представитель Паневежского городского самоуправления.
Как сообщает координатор по связям с общественностью Шяуляйского городского самоуправления Виталис Лебедис в проекте стратегического плана развития на 2025 год запланированы инфраструктурные проекты на 69,1 млн. евро, из которых 32,4 млн. евро выделяется на программу городского развития и инфраструктуры. По его словам, 20,5 млн. евро запланированы на модернизацию и реконструкцию зданий образовательных учреждений, обновление дворовых площадок, оборудования и спортивной инфраструктуры.
„Шяуляйская спортивная гимназия, гимназия Сантарвес, инженерная гимназия С. Даукантаса, прогимназия В. Кудиркаса, прогимназия Рагайне и другие“, - назвал он учебные заведения, которые планируется отремонтировать.
Самые важные проекты 2025 год, по словам представителя муниципалитета - оборудование манежа для футбола и регби на 1000 зрителей, а также модернизация конного подразделения Шяуляйского центра юных натуралистов, в ходе которой его территория будет расширена до 2856 кв.м. Кроме того, проводится обустройство, озеленение и повышение функциональности территории квартала Аукштабалис. Также, по его словам, муниципалитет Шяуляй планирует выделить 4,4 млн евро на оборудование и ремонт велодорожек. На благоустройство улиц планируется выделить 18 млн евро.