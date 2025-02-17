Milka для избранных: шоколад в Литве становится предметом роскоши

Информация, представленная на немецком сайте сети дискаунтеров Aldi , подтвердила слова потребителей — здесь данный товар стоит 3,89 евро. Цена, указанная на сайте второй по величине розничной сети Jumbo в Нидерландах, также ниже, чем в Литве. Большая плитка Milka в магазинах этой сети стоит 4,64 евро.

Под постом, в котором фиксировались цены в Литве, появились шутки о том, что цена на шоколад уже превысила минимальную почасовую заработную плату, которая в этом году в Литве составляет 6,35 евро. Другие писали, что это не товар первой необходимости, и если цена не устраивает, то всегда можно не покупать. Торговцы связывают рост цен на шоколад с ростом стоимости сырья. В сообщении, опубликованном в пятницу крупнейшей розничной сетью Maxima, говорится, что с начала года цены на сырье какао-бобов на мировых рынках выросли на 114 проц. и охватили все продукты, содержащие какао — шоколад, конфеты, свежие и замороженные кулинарные изделия, мороженое с глазурью, творог.