Milka для избранных: шоколад в Литве становится предметом роскоши

Эксперты и участники сектора утверждают, что существует ряд объективных причин роста цен на продукты питания, однако некоторые люди открыто удивляются тому, что видят на ценниках. Вот видео, опубликованное в Instagram, на котором видно, что в магазине одной из крупных торговых сетей почти 300 граммов шоколада Milka с различными начинками стоили в то время 6,40 евро.
Правда, на момент написания текста цена шоколада без скидки уже достигла 7 евро. Если вы посмотрите интернет-магазины, то увидите, что они также берут более 6 евро за этот товар.
Сравнение с немецкими и голландскими ценами
Под видео появились комментарии о том, что этот шоколад можно купить в Германии или Нидерландах примерно за 4 евро.
Информация, представленная на немецком сайте сети дискаунтеров Aldi, подтвердила слова потребителей — здесь данный товар стоит 3,89 евро. Цена, указанная на сайте второй по величине розничной сети Jumbo в Нидерландах, также ниже, чем в Литве. Большая плитка Milka в магазинах этой сети стоит 4,64 евро.
Под постом, в котором фиксировались цены в Литве, появились шутки о том, что цена на шоколад уже превысила минимальную почасовую заработную плату, которая в этом году в Литве составляет 6,35 евро. Другие писали, что это не товар первой необходимости, и если цена не устраивает, то всегда можно не покупать. Торговцы связывают рост цен на шоколад с ростом стоимости сырья. В сообщении, опубликованном в пятницу крупнейшей розничной сетью Maxima, говорится, что с начала года цены на сырье какао-бобов на мировых рынках выросли на 114 проц. и охватили все продукты, содержащие какао — шоколад, конфеты, свежие и замороженные кулинарные изделия, мороженое с глазурью, творог.
„Мы прогнозировали, что новый урожай, собранный в октябре, может оказать влияние на снижение цен на сырье в ближайшем будущем, но, глядя на текущую ситуацию, мы предполагаем, что даже он окажет ограниченное влияние на стабилизацию роста цен“, — в сообщении цитируется Марюс Тилмантас, руководитель отдела закупок компании Maxima.
В свою очередь, Гинтаре Китове, руководитель отдела коммуникаций розничной сети Iki, отметила, что цена какао на бирже выросла до рекордных значений за последние годы, на что указывают и поставщики, поскольку ситуация влияет и на цены на шоколадную продукцию. „Это влияет на цены некоторых поставщиков больше, других - меньше, но поскольку цены на сырье растут в целом, это влияет и на ситуацию, которую мы видим на полках. Цены на шоколад Milka оказались среди тех, где их рост был самым высоким“, – отметила Г. Китове.
По словам представителя компании Iki, шоколадная продукция закупается как у литовских, так и у международных производителей, работающих с глобальной цепочкой поставок.
„Цены на отдельных рынках зависят от контрактов каждого производителя с партнерами, региональной стратегии и размера рынка. Это напрямую влияет на закупочные цены“, — добавила представитель Iki. По словам Г. Китове, необходимо подчеркнуть, что динамика цен на рынках сырья постоянно отслеживается и ведутся переговоры с поставщиками.
Виргаудас Гедримас, коммерческий директор по странам Балтии компании Mondelez Baltic, поставщика шоколада Milka в Литве, рассказал изданию Delfi, что компания работает в условиях мирового рынка, „которые остаются более сложными и нестабильными, чем когда-либо прежде“. „Как производители продуктов питания, мы продолжаем сталкиваться с высокими издержками по всей нашей цепочке поставок, включая цены на определенные ингредиенты, используемые в наших продуктах, такие как какао и масло. За последние двенадцать месяцев цены на какао выросли почти втрое. Другие расходы, такие как расходы на электроэнергию, упаковку, транспорт и рабочую силу, также остаются высокими. Это означает, что производство нашей продукции обходится значительно дороже“, — рассказал Delfi В. Гедримас.
Это повышение цен — не последнее. По словам В. Гедримаса, хотя понятно, что потребители испытывают экономическое давление, может случиться так, что цены придется и дальше повышать „ответственно и обдуманно“ из-за роста издержек. Среди прочего он отметил, что представители розничной торговли могут самостоятельно устанавливать цены на продукцию в магазинах. Представитель Maxima также не обладал достоверной информацией о ценах. Как он заявил в сообщении, на основании отчетов, полученных от поставщиков в январе, из-за рекордно высоких цен на сырье какао-бобов на мировых рынках поставщики хотели бы повысить цены поставок шоколадной продукции в среднем еще на 17 проц.