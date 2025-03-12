Международная гостиничная сеть Hilton откроет отель в Паланге

„Хочу поздравить родную Палангу и всех нас с еще одной замечательной новостью – наш курорт признан очень перспективным на европейском и мировом туристическом рынке еще одной всемирно известной гостиничной сетью – на этот раз это Hilton. Да, это одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, престижный бренд которой носят представители индустрии гостеприимства в более чем 140 странах“, - поделился мэр в своем посте.