2025.03.12 12:05

Международная гостиничная сеть Hilton откроет отель в Паланге

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Į Palangą žengia tarptautinis viešbučių tinklas „Hilton“
Į Palangą žengia tarptautinis viešbučių tinklas „Hilton“
ФОТО: RidhamSupriyanto | Shutterstock

Международная сеть Hilton откроет отель в Паланге. Об этой новости на туристическом рынке сообщил в среду мэр Паланги Шарунас Вайткус.

„Хочу поздравить родную Палангу и всех нас с еще одной замечательной новостью – наш курорт признан очень перспективным на европейском и мировом туристическом рынке еще одной всемирно известной гостиничной сетью – на этот раз это Hilton. Да, это одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, престижный бренд которой носят представители индустрии гостеприимства в более чем 140 странах“, - поделился мэр в своем посте.

„И это действительно большая оценка всех нам, всего нашего сообщества и бизнеса Паланги, усилий, изменений и работы“, - добавил он.

По его словам, строительство нового отеля, названного в честь бренда международной сети Marriott, уже началось.

Это третья международная гостиничная сеть, пришедшая в Палангу.

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