Международная гостиничная сеть Hilton откроет отель в Паланге

„Хочу поздравить родную Палангу и всех нас с еще одной замечательной новостью – наш курорт признан очень перспективным на европейском и мировом туристическом рынке еще одной всемирно известной гостиничной сетью – на этот раз это Hilton. Да, это одна из крупнейших в мире гостиничных сетей, престижный бренд которой носят представители индустрии гостеприимства в более чем 140 странах“, - поделился мэр в своем посте.
„И это действительно большая оценка всех нам, всего нашего сообщества и бизнеса Паланги, усилий, изменений и работы“, - добавил он.
По его словам, строительство нового отеля, названного в честь бренда международной сети Marriott, уже началось.
Это третья международная гостиничная сеть, пришедшая в Палангу.