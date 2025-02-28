Между Вильнюсом и Амстердамом будет больше рейсов

По планам авиакомпании, регулярные прямые рейсы между этими городами будут выполняться два раза в день.

„Амстердам – одно из самых популярных направлений в нашей сети, поэтому, внимательно отслеживая тенденции рынка и спрос пассажиров, мы считаем, что увеличение частоты рейсов станет стратегически важным шагом для Балтийского региона. Это расширение предоставит клиентам больше возможностей и поможет привлечь больше туристов со всего мира в Литву и весь регион“, - цитируется в сообщении Мартин Гаусс, президент и генеральный директор airBaltic.