2025.02.28 13:04

Между Вильнюсом и Амстердамом будет больше рейсов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Амстердам
Амстердам
ФОТО: Sergii Figurnyi | Shutterstock

Авиакомпания airBaltic с конца марта этого года увеличит количество рейсов между Вильнюсом и Амстердамом.

По планам авиакомпании, регулярные прямые рейсы между этими городами будут выполняться два раза в день.

„Амстердам – одно из самых популярных направлений в нашей сети, поэтому, внимательно отслеживая тенденции рынка и спрос пассажиров, мы считаем, что увеличение частоты рейсов станет стратегически важным шагом для Балтийского региона. Это расширение предоставит клиентам больше возможностей и поможет привлечь больше туристов со всего мира в Литву и весь регион“, - цитируется в сообщении Мартин Гаусс, президент и генеральный директор airBaltic.

В летний сезон этого года airBaltic будет выполнять 17 прямых маршрутов из Вильнюса в различные страны Европы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии