Месячный билет на проезд в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме или в Афинах

В Вильнюсе с 1 июля просят повысить цены на одноразовые билеты в два раза, а на долгосрочные - на 50%. Муниципальная компания Judu отмечает, что 70% расходов на общественный транспорт дотирует государство, а если не повышать цены, то эта часть будет дальше расти.
Кроме того, напоминают, что в последний раз цены на общественный транспорт повышали в 2013 году.
Окончательное решение еще не принято, сейчас эти вопросы будут обсуждать в комитетах, голосование намечено на март.
Критики этого предложения говорят, что повышение платы за проезд осложнит финансовое положение людей, и отмечают, что это снизит привлекательность общественного транспорта. В минувшую среду у здания муниципалитета прошла акция протеста против повышения цен.
Delfi интересовался, как предложенные цены выглядят в контексте цен в других европейских столицах.
Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.
Какие цены за пределами Литвы.
В Риге месячный билет стоит 30 евро, столько же - в Таллинне. Жители столицы Эстонии пользуются общественным транспортом бесплатно.
И в Риге и в Таллинне курсируют автобусы, троллейбусы и трамваи.
Самые низкие цены на проезд в общественном транспорте в Европе - в Бухаресте (16,08 евро в месяц). В этом городе есть автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.
В Праге (местный общественный транспорт называют самым надежным и пунктуальным в Европе) месячный билет стоит 22 евро.
В Софии общественный транспорт стоит 21,45 евро в месяц, в Будапеште - 22 евро.
В Варшаве билет на месяц обойдется в 26 евро.
Самый дорогой общественный транспорт в Дублине (117 евро), Копенгагене (98 евро), Стокгольме (87 евро).
Недешево за общественный транспорт платят и жители Парижа (84 евро), Хельсинки (72 евро), Амстердама (61 евро), Мадриде (55 евро), Загребе (53 евро), Вене (51 евро).
В Братиславе и Любляне общественный транспорт стоит соответственно 36 и 37 евро.
В Люксембурге общественный транспорт бесплатный для местных и туристов.
Если в Вильнюсе утвердят новые цены, то общественный транспорт в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме, Лиссабоне и Афинах (соответственно 35, 40 и 27 евро в месяц). Во всех этих городах есть метро, автобусы и трамваи.
В Берлине и в Брюсселе месячный билет на общественный транспорт стоит 49 евро.
Председатель профсоюза „1 мая“ Томас Марцинкявичюс-Баронас сказал Delfi, что за общественный транспорт в Вильнюсе жители сейчас платят столько, сколько он стоит.
„Я провел такое любительское исследование, есть много европейских столиц, в которых за транспорт платят столько, сколько предлагает платить Вильнюс, но там есть трамваи, метро и пригородные поезда. Это Лиссабон, Мадрид, Прага, Рим. Я бы сказал, что мы платим за общественный транспорт в Вильнюсе столько, сколько он стоит в городе без трамвая, метро и город с необновленным автопарком и неудобным сообщением“, – сказал он.
Глава Judu Лорета Левулите-Сташкявичене говорит, что сравнивать цены в Вильнюсе и в столицах с метро - нецелесообразно и неправильно.
„В больших городах больше плотность населения, больше потребителей услуг. Это позволяет эффективнее распределить расходы и уменьшить расходы на одного пассажира. Например, метро за раз перевозит больше пассажиров, чем автобус или троллейбус.
Кроме того, в разных городах общественный транспорт финансируется по-разному“, – сказала она.
По ее словам, расходы на общественный транспорт зависят не только от размеров города, но и от других факторов: зарплат водителей, расходов на топливо и электричество, обслуживание, уровня обновления и частоты курсирования.
Еще одна статья расхода - инфраструктура, если она не развита, в развитие требуется инвестировать деньги.
„Вильнюс - большой по площади, но редко населенный город, кроме того, все еще требуется вкладывать средства в развитие инфраструктуры в нем“, – сказала Левулите-Сташкявичене.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что в данном случае важным аргументом может быть зарплата.
„Мы привыкли оценивать Литву, как страну с низкими зарплатами, но зарплаты в Вильнюсе и других столицах быстро корректируются, приближаются к среднему показателю. Я думаю, это одна из причин, по которым цены на общественный транспорт должны быть похожими на цены в других городах“, – сказал Изгородин.
С аргументов зарплат выступала и компания Judu. По данным компании, зарплаты, по сравнению с 2013 годом, выросли в 2,4 раза, цена на горючее – на 24%, инфляция на 51%.
В целом экономист отрицательно оценил планы в связи с таким внезапным повышением цен на проезд. Он считает, что логичнее было бы повышать понемногу в течение нескольких лет, поскольку резкое повышение вызовет шок.
„50% - это значительный рост (...). Я бы поддержал ежегодный пересмотр цен, а не повышение раз с 2013 года.
Другой момент – думаю, и людей надо беречь на фоне общего подорожания, тех, у кого небольшие зарплаты, может, делать для них скидки, ведь они и без того сталкиваются с высокими ценами, а тут еще и проезд дорожает“, – сказал Изгородин.
Он сомневается, что повышение цен изменит поведения людей, ведь общественный транспорт - обязательная услуга.
„Тебе надо ехать на работу, в школу, детский сад, в магазин. Люди с небольшими доходами будут корректировать другие расходы (...)“, – сказал собеседник.