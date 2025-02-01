Месячный билет на проезд в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме или в Афинах

Критики этого предложения говорят, что повышение платы за проезд осложнит финансовое положение людей, и отмечают, что это снизит привлекательность общественного транспорта. В минувшую среду у здания муниципалитета прошла акция протеста против повышения цен.

Окончательное решение еще не принято, сейчас эти вопросы будут обсуждать в комитетах, голосование намечено на март.

Кроме того, напоминают, что в последний раз цены на общественный транспорт повышали в 2013 году.

В Вильнюсе с 1 июля просят повысить цены на одноразовые билеты в два раза, а на долгосрочные - на 50%. Муниципальная компания Judu отмечает, что 70% расходов на общественный транспорт дотирует государство, а если не повышать цены, то эта часть будет дальше расти.

И в Риге и в Таллинне курсируют автобусы, троллейбусы и трамваи.

Компания Judu просит повысить стоимость разового 30-минутного билета с 65 центов до 1,25 евро, а 60-минутного — с 90 центов до 1,75 евро. Цена месячного проездного билета увеличится на 16 евро и составит 45 евро. (только по рабочим дням с 26 до 40 евро). Цену на дневной билет просят поднять до 7,5 евро, 3-дневный – 13,5 евро, 3-месячный – 125 евро, 12-месячный – 480 евро.

Delfi интересовался, как предложенные цены выглядят в контексте цен в других европейских столицах.

Самые низкие цены на проезд в общественном транспорте в Европе - в Бухаресте (16,08 евро в месяц). В этом городе есть автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

В Люксембурге общественный транспорт бесплатный для местных и туристов.

Если в Вильнюсе утвердят новые цены, то общественный транспорт в Вильнюсе будет дороже, чем в Риме, Лиссабоне и Афинах (соответственно 35, 40 и 27 евро в месяц). Во всех этих городах есть метро, автобусы и трамваи.

В Берлине и в Брюсселе месячный билет на общественный транспорт стоит 49 евро.

Председатель профсоюза „1 мая“ Томас Марцинкявичюс-Баронас сказал Delfi, что за общественный транспорт в Вильнюсе жители сейчас платят столько, сколько он стоит.