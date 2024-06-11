Мэр Вильнюсского района: появится автобус, который соединит район с городом

„В ближайшее время мы планируем пустить в Немежисе пробный круговой маршрут, который соединит Немежис с восточной частью Вильнюса (Науининкай, Лепкальнисом, аэропортом и др.). Сейчас из Немежиса можно попасть только по прямой траектории, т.е. туда и назад, не охватывается широкое поле. В будущем такие маршруты мы планируем пустить и в других районах“, – писал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич в социальной сети.
Район планирует с помощью ЕС купить 15 электрических автобусов.
10 июня на заседании горсовета Вильнюсского района решали вопрос транспорта, выяснились две проблемы - транспорт или не ходит вообще, или ходит, но редко, а некоторые маршруты дублируются.
Район намерен решать эту проблему, ввести единую систему билетов с установленным тарифом.