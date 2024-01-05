Мэр Каунаса не комментирует внесение Vičiūnų grupė в список спонсоров войны: это не поможет быстрее продать бизнес

Однако, как следует из комментария, переданного Elta, мэр Каунаса отмечает, что "категоричные заявления и поспешные выводы точно не будут способствовать достижению цели – быстрее продать бизнес и уйти оттуда".

Как сообщалось ранее, в четверг НАПК объявило, что внесла Vičiūnų grupė в международный список спонсоров войны.

Представители Vičiūnų grupė сообщили агентству Elta, что воздерживаются от комментариев по поводу этого решения НАПК.

После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в начале марта 2022 года глава литовской группы компаний Шарунас Матийошайтис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев. Однако оказалось, что Vičiūnai не прекращает свою деятельность в России – компания не продала действующий завод в городе Советск Калининградской области, который продолжает работать.