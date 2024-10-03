Меняются владельцы LastMile: перейдет в руки другой компании группы

Об изменениях компания информировала своих клиентов. Читатель портала Аста (имя изменено) поделилась с Delfi полученным письмом.
„Информируем, что компания осуществляет передачу бизнеса электронной торговли и, по заключенному с Вами договору или данным Вами разрешениям, передает все свои права и обязанности ЗАО Spartuolis“, – сказано в письме клиентам.
Пресс-секретарь Iki Гинтаре Китове сказала Delfi, что компания никуда не исчезает.
„Spartuolis, как и Greituolis - это дочерняя компания Iki, которая перенимает функции Greituolis. Это произойдет после заключения сделки купли-продажи (...)“, – сказала Delfi Китове.
По ее словам, это всего лишь организационные изменения внутри компании, они никак не повлияют на клиентов.
В деятельности платформы LastMile ничто не изменится“, – пояснила представитель Iki.
Антимонопольная служба не так давно разрешила компании REWE Ventures приобрести 33% акций Greituolis. Еще 67% акций принадлежат компании группы REWE Iki Lietuva.
По данным Центра регистра, в прошлом году продажи Greituolis составили 11,9 млн. евро, убытки составили 2,7 млн. евро.
В августе средняя зарплата в Greituolis, по данным Rekvizitai.lt, составляла 4760 евро „на бумаге“.
Компания Spartuolis была основана чуть более месяца назад. Ее единственный акционер - Iki Lietuva.