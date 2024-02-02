Меняются цены на услуги "Вильняус ванденис"

С 1 февраля 2024 г. жители квартир в многоквартирных домах будут платить за 1 куб. м воды 1,70 евро без НДС, частных домов – 1,68 евро без НДС, компании – 1,74 евро без НДС. В среднем расходы жителей домашнего хозяйства увеличатся на 0,12 евро без НДС или 0,15 евро с НДС в месяц.