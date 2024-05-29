Меняется время работы магазинов сети Maximа

"Начался летний сезон, многие жители стараются проводить на природе как можно больше времени. За покупками люди стали приходить по вечерам.
Летом мы всегда наблюдаем изменение привычек клиентов, поэтому реагируем на них и меняем время работы некоторых магазинов сети Maxima – с 1 июня часть магазинов будет работать дольше, одни будут раньше открываться, а другие позже закрываться, время работы некоторых магазинов увеличится на 3 часа", – сказала представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.
Меняется время работы 34 магазинов Maximа в разных городах Литвы. Дольше всего магазины Maxima будут работать у моря – в Паланге, Швянтои и Ниде. В Швянтои и Паланге (на ул. Плиту) магазины будут работтаь на 3 часа дольше.
"Отдыхающим у моря не придется выбирать между закатом и походом в магазин – магазины в Паланге и Швянтои будут работать с 7 до 23 часов, в Ниде – с 8 до 24 часов", – заметила Тракимайте-Шяшкувене.
Спискок магазинов, которые меняют время работы, можно найти здесь.