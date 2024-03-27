Меняется расписание поездов, следующих из Вильнюса

По новому расписанию поезда будут ходить с 1 апреля. Билеты можно купить, как в кассе, так и в приложении или по интернету. Как и ежегодно, компания LTG Link планировала изменения с учетом пожеланий пассажиров. Из-за дополнительных остановок время поездки увеличится не больше чем на 2 минуты.

С 1 апреля поезда Вильнюс-Каунас будут останавливаться в Кайшядорисе, Вевисе, Карчуписе и Палямонасе. На маршруте Вильнюс-Турмантас ждет остановка в Герконисе, на маршруте Вильнюс–Марцинконис - в Панеряй. На маршруте Вильнюс–Аэропорт–Яшюнай с 1 мая ждут дополнительные рейсы, а с 1 апреля – дополнительная остановка в Парудаминисе.



С 15 марта стартовали продажи билетов на популярный маршрут Вильнюс-Рига, с дополнительными остановками в Йонаве и Кедайняй. За первую неделю на этот маршрут продано 60 в или из Кедайняй и 90 - в или из Йонавы.