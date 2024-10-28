Меняется порядок обмена и возврата железнодорожных билетов

LTG сообщает, что в сентябре этого года более 60% покупок было совершено на сайте www.ltglink.lt и в мобильном приложении „LTG Link“, это на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период. Летом каждый пятый билет на поезд покупается в установленных билетных автоматах. Количество билетов, купленных на поезда у проводников за год не изменилось. Число продаж билетов в терминалах Perlo, предоставляющих финансовые и страховые услуги, неуклонно растет, иностранные пассажиры все чаще покупают билеты на поезд в Литве через платформу планирования путешествий Google Maps.