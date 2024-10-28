Меняется порядок обмена и возврата железнодорожных билетов

Согласно пресс-релизу LTG, с ноября пассажиры смогут поменять билет не менее, чем 30 минут до отправления поезда, до сих пор срок был - 4 часа. Если билет возвращен за 24 часа до вылета, пассажиры могут получить возврат 90%. С 1 ноября 70 % от стоимости билета можно получить за 2 часа до отправления поезда, до сих пор это можно было сделать за 4 часа.
С 4 ноября расширяется список пассажиров, с которых не будет взиматься дополнительная плата в размере 2 евро при покупке билетов в поезде. Плата не будет применяться к получателям пенсии по старости, школьникам, детям и лицам, указанным в части 1 статьи 5 и пунктах 1-5 части 2 статьи 5 Закона о транспортных льготах Литовской Республики. Пассажирам, приобретающим билеты по маршруту Вильнюс-Аэропорт-Вильнюс, и пассажирам, желающим продолжить путешествие из Вильнюса в тот же день, не придется платить дополнительную плату после предъявления билета на поезд Вильнюс-Аэропорт-Вильнюс.
LTG сообщает, что в сентябре этого года более 60% покупок было совершено на сайте www.ltglink.lt и в мобильном приложении „LTG Link“, это на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период. Летом каждый пятый билет на поезд покупается в установленных билетных автоматах. Количество билетов, купленных на поезда у проводников за год не изменилось. Число продаж билетов в терминалах Perlo, предоставляющих финансовые и страховые услуги, неуклонно растет, иностранные пассажиры все чаще покупают билеты на поезд в Литве через платформу планирования путешествий Google Maps.
„Потребности пассажиров меняются, поэтому мы предлагаем как можно больше решений и возможностей, позволяющих пассажирам планировать поездку и покупать билеты удобным для них способом. Мы рады, что билетные автоматы, используемые во всем мире, быстро стали популярными и в Литве. Очень хотим, чтобы как можно больше пассажиров купили билеты заранее, поэтому расширяем масштабы проекта динамичного ценообразования – это позволит большему количеству пассажиров поездов планировать свои поездки заранее и иметь возможность покупать билеты дешевле“, – говорит руководитель LTG Link Кристина Мейде.