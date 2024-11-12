„Медаль за золотые огурцы“: цена в магазине удивила, хотя бывали и другие рекорды

Pricer.lt в социальной сети указал, что вместо килограмма огурцов можно купить 3 кг свиной лопатки, небольшую декоративную елку, электрический чайник или блендер.
Однако потребители заметили, что после того как началась шумиха, Lidl в выходные объявил акцию и снизил цену на 2 евро.
Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала Delfi, что сейчас в их магазинах можно купить как литовские, так и импортные длинноплодные огурцы по более низким ценам, чем короткоплодные.
По ее словам, нецелесообразно сравнивать цены на огурцы летом и в ноябре.
„В силу объективных причин, а также с учетом нашего климата, вообще необычно, что в ассортименте бывают короткоплодные огурцы.
Сейчас в Литве еще не закончился урожай короткоплодных огурцов, их выращивают с помощью искусственного света и тепла в небольшом количестве“, – сказала Скерсите.
По ее словам, год назад цена на такие огурцы была такой же, разница только в том, что в прошлом году такие огурцы продавали в упаковках по 500 г, а в этом - на развес.
Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Паулюс Андреявас сказал, что если смотреть исторически, то это не рекордная цена, выше она бывает в январе-феврале.
„Мы видели и цену больше 20 евро на рынках, особенно это касается цен на новый урожай. Поэтому мы не можем сказать, что это что-то новое или что мы удивились. Сейчас такие огурцы выращивают под лампами. Расходы овощеводов в 4-5 раз выше, чем летом.Зимой огурцов выращивают мало. Это не аппетиты магазинов, а расходы овощеводов“, – заметил он.
По словам Андреяваса, выращивание короткоплодных огурцов в такое время - это эксперимент, если покупатели не будут их брать или цена будет низкой, просто отключат лампы и уничтожат урожай.