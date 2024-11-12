„Медаль за золотые огурцы“: цена в магазине удивила, хотя бывали и другие рекорды

Сейчас в Литве еще не закончился урожай короткоплодных огурцов, их выращивают с помощью искусственного света и тепла в небольшом количестве“, – сказала Скерсите.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала Delfi, что сейчас в их магазинах можно купить как литовские, так и импортные длинноплодные огурцы по более низким ценам, чем короткоплодные.

Однако потребители заметили, что после того как началась шумиха, Lidl в выходные объявил акцию и снизил цену на 2 евро.

По ее словам, год назад цена на такие огурцы была такой же, разница только в том, что в прошлом году такие огурцы продавали в упаковках по 500 г, а в этом - на развес.

Председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Паулюс Андреявас сказал, что если смотреть исторически, то это не рекордная цена, выше она бывает в январе-феврале.

„Мы видели и цену больше 20 евро на рынках, особенно это касается цен на новый урожай. Поэтому мы не можем сказать, что это что-то новое или что мы удивились. Сейчас такие огурцы выращивают под лампами. Расходы овощеводов в 4-5 раз выше, чем летом.Зимой огурцов выращивают мало. Это не аппетиты магазинов, а расходы овощеводов“, – заметил он.