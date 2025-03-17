2025.03.17 16:52

Мебельная компания увольняет большую часть работников – возникли проблемы с экспортными рынками

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Baldų gamykla
Baldų gamykla
ФОТО: Halfpoint | Shutterstock

Один из крупнейших производителей уличной мебели в Литве Akadas увольняет большую часть работников. Об этом работающее в Зарасай предприятие информировала Службу занятости. Уволят 40 человек: мастеров, станочников и упаковщиков.

Гендиректор компании Каролис Витас сказал Delfi, что проблема - стагнация на экспортных рынках.

„Из-за сложившейся ситуации. В нашем секторе – уже несколько лет снижаются заказы. Поэтому не было иного выхода, пришлось сокращаться (…). Наш рынок - Швеция, Германия, а там самая большая стагнация“, – сказал Витас.

По его словам, будут пытаться работать с меньшими мощностями.

„Увольняем 2/3 работников, треть остается. Суть: работать, получать заказы для этих людей, чтобы была работа, там посмотрим“, – сказал он, заметив, что в компании работали 53 человека.

В 2023 году убытки компании составили больше 0,5 млн. евро, до этого компания работала прибыльно.

Служба занятости подтвердила Delfi, что в компании 53 работника, а 40 планируют уволить.

„Уволят 6 помощников операторов и 6 станочников, 5 упаковщиков, 4 мастеров и др.“, – сказала представитель Службы Милда Янкаускене.

По ее словам, увольнения намечены на 10-31 марта 2025 года. Увольняют по соглашению сторон.

На сайте компании сказано, что она была основана в 1993 году в Зарасай. Предприятие производило: уличную мебель, матрасы, окна, двери, другие изделия из дерева и компоненты.

По данным „Содры“, зарплаты в компании колебались:

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