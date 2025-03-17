Мебельная компания увольняет большую часть работников – возникли проблемы с экспортными рынками

Гендиректор компании Каролис Витас сказал Delfi, что проблема - стагнация на экспортных рынках.

„Из-за сложившейся ситуации. В нашем секторе – уже несколько лет снижаются заказы. Поэтому не было иного выхода, пришлось сокращаться (…). Наш рынок - Швеция, Германия, а там самая большая стагнация“, – сказал Витас.

По его словам, будут пытаться работать с меньшими мощностями.

„Увольняем 2/3 работников, треть остается. Суть: работать, получать заказы для этих людей, чтобы была работа, там посмотрим“, – сказал он, заметив, что в компании работали 53 человека.

В 2023 году убытки компании составили больше 0,5 млн. евро, до этого компания работала прибыльно.