Мебельная компания из Укмерге увольняет 22 работника

Мебельная компания из Укмерге Optimata планирует прекратить деятельность и уволить 22 работников из 37, сообщила Служба занятости.

По данным службы, больше всего сокращений приходится на слесарей и операторов деревообрабатывающих станков – 9 и работников смежных профессий – 3.

По данным ведомства, работников увольняют в связи с прекращением деятельности по производству мебели и сокращением штата сотрудников.



Связаться с представителями Optimata пока не удалось.

По данным Центра реестров, убытки Optimata в 2023 г. составили около 262 тыс. евро, а в 2022 г. – 43,6 тыс. евро. Задолженностей перед „Содрой“ у компании нет.