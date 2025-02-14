Maxima: поставщики товаров информируют о повышении цен

Большая часть поставщиков сети – больше 60% – это производители и оптовики из Литвы, лишь небольшая часть ассортимента – поставщики из соседних стран (Латвия, Польша и т.д.), Южная Европа.

Однако некоторые секторы сталкиваются с объективными глобальными факторами, которые неизбежно отражаются на ценах на прилавках магазинов, а мы прилагаем максимум усилий, чтобы смягчить удар для потребителей“, –сказал представитель сети Maxima Марюс Тилмантас.

„Наша, как одного из лидеров в сфере торговли продуктами, цель – сохранение наименьших цен, от этого зависит успех нашего бизнеса на этом динамичном и конкурентоспособном рынке. Переговоры о ценах ведутся постоянно, это нескончаемый процесс, ведь конечная цена по сути обусловлена тем, по какой цене сеть покупает товары у оптовиков.

Согласно полученным в январе сообщениям, поставщики хотят поднять цены на шоколадные изделия (17%), на кофе (22%).

Однако бывают случаи, когда поставщики пытаются воспользоваться общим напряжением. Например, мы отказались от части ассортимента апельсинового сока, поскольку некоторые поставщики пытались необоснованно поднять цену“, –сказал Тилмантас.

„Мы живем в глобальном мире, в условиях открытого рынка, где цены зависят от многих взаимозависимых факторов. Переговоры о ценах с поставщиками проводим постоянно. Товары могут дорожать в силу неизбежных объективных причин – повышение минимума на 12%, рост акцизов на топливо, введение налога на упаковки, однако мы прислушиваемся и ищем компромиссы.

„С начала года цена на какао на глобальном рынке выросла на 114%, подорожание коснулось всех товаров с какао в составе – это шоколад, конфеты, кулинарные изделия, мороженое с шоколадом, шоколадные сырки“, –рассказал Тилмантас.

Кофе дорожает из-за роста спроса и снижения предложения.

Больше всего сообщений о подорожании касается молочной продукции – закупочные цены на молоко растут с лета прошлого года. В январе молочные товары подорожали на 5-12%. Дорожает не только молочная, но и польская продукция.

В этом году из-за болезней крупного рогатого скота в Германии поставщики говядины хотят поднять цены на 9%, а из-за птичьего гриппа на курятину – на 9%, на индюшатину – на 6%.