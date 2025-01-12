Мачюлис против Лазутки: действительно ли литовцы раньше никогда так хорошо не жили

„Утверждение верно, но не имеет особого смысла, поскольку прогресс наблюдается во всем мире. Если взять долгосрочный период, то мы вряд ли найдем страну, которая живет хуже, чем жила прежде. Конечно, бывают разные катаклизмы, скажем, украинцы живут хуже, чем раньше. И Литва переживала такое падение, но в целом в мире такая тенденция, что технологии развиваются, 50 лет назад нигде не было мобильных телефонов, а тем более 100 лет назад, поэтому все живут лучше.
Поэтому такое высказывание не имеет смысла, и меня оно бы не задело, но потом начинают говорить о налогах, что не надо ничего портить, ничего делать. А мы говорим, что никогда еще так хорошо не жили, обычно ссылаемся на ВВП, он в последнее время быстро рос, но у нас масса социальных проблем, наше развитие не сбалансированное. Рост экономики относительно быстрый после кризисов, после больших спадов, но социальное развитие отстает, и наше развитие ничего хорошего не обещает, если направление не изменится“, – сказал Лазутка.
Между тем экономист Swedbank Мачюлис сказал, что это утверждение верное.
„Это утверждение верное и не тривиальное, ведь не только Литва живет лучше, чем год назад, 5 или 10 лет назад, (...), но наш прогресс был больше, чем в Эстонии, Латвии или в других странах ЕС.
Только отчасти Лазутка прав, когда говорит, что все страны прогрессируют. Да, Украина, Россия, Беларусь живут хуже, чем жили 3-4-5 лет назад, но возьмем Эстонию. В Эстонии реальная зарплата сегодня с учетом изменения цен находится на уровне 2018 года. Реальная зарплата в Литве сейчас, с учетом инфляции, выросла на 20%, это большой отрыв и огромный прогресс“, – сказал Мачюлис.
Он сказал, что можно гордиться достижениями, но надо признать, что модель экономики в Литве очень успешная и неважно, с какой страной мы будем ее сравнивать.
„Мы можем брать социальные показатели, я согласен с тем, что экономический прогресс должен отражаться в социальном развитии. 25 лет назад средняя вероятная продолжительность жизни увеличилась на 5 лет, а в Литве вероятность здоровой жизни увеличилась на 10 лет. Я не говорю, что нет нерешенных вопросов. Конечно, есть, например, 6% живут в нищете, неравенство доходов одно из самых высоких в ЕС. Проблемы есть, но давайте говорить о них, но не утверждать, то экономический прогресс не имеет значения“, – сказал Мачюлис.
Однако Лаазутка остался при своем мнении.
„Если равняться на Китай, то наш рост был, наверное за 35 лет 1,5%, а в Китае - 8%. Вопрос, с кем сравнивать. Если бы говорили, что за это время мы обошли Эстонию, мы развиваемся отлично, а эстонцы плохо, это понятно, но когда говорят, что мы никогда не жили так хорошо, как сейчас - тут нет точки отсчета, тогда я беру Кению, Узбекистан или любую другую страну, та же Западная Европа живет лучше, несмотря на то, что там сейчас стагнация, но рост все равно бывает около 1%.
Я не недооцениваю рост Литвы, только возвращаюсь к тому, что общее такое заявление, что мы раньше так никогда хорошо не жили, так это может быть со времен Витаутаса Великого или Сметоны или еще с какого-то периода. Наше развитие в последние 35 лет было неравномерным, скажем, после советского периода наша экономика встала на ноги где-то через 15 лет и падения были, если смотреть на посткоммунистический регион, то оживление было значительным и продолжительным. Потом было падение в 2009 году, кризис 2008 года, потом еще несколько лет восстановления, это рост с перерывами, в последнее время рост есть, особенно в сфере доходов людей, зарплат, потому что это рост с малых зарплат“, – сказал Лазутка.
Он дал понять, что такой оптимизм опасен, ведь сигнализирует о том, что не надо ничего делать ни с налогами, ни с другими реформами, все в Литве хорошо. Точно ли такое утверждение означает, что ничего не надо менять?
„Нет, мы должны видеть ошибки других стран и учиться не только на историях успеха“, – сказал Мачюлис.