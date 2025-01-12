Мачюлис против Лазутки: действительно ли литовцы раньше никогда так хорошо не жили

Я не недооцениваю рост Литвы, только возвращаюсь к тому, что общее такое заявление, что мы раньше так никогда хорошо не жили, так это может быть со времен Витаутаса Великого или Сметоны или еще с какого-то периода. Наше развитие в последние 35 лет было неравномерным, скажем, после советского периода наша экономика встала на ноги где-то через 15 лет и падения были, если смотреть на посткоммунистический регион, то оживление было значительным и продолжительным. Потом было падение в 2009 году, кризис 2008 года, потом еще несколько лет восстановления, это рост с перерывами, в последнее время рост есть, особенно в сфере доходов людей, зарплат, потому что это рост с малых зарплат“, – сказал Лазутка.