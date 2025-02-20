ЛЖД предлагает скидки на некоторые поезда в Литве

Пассажирская компания LTG Link впервые предлагает 50% скидки на месячные билеты. Чаще всего такие билеты покупают люди, которые ездят на поезде на работу и с работы, нередко билеты своим работникам покупают компании и организации, кроме того, месячные билеты покупают и студенты, пишет портал madeinvilnius.lt.