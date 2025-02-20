ЛЖД предлагает скидки на некоторые поезда в Литве

Билеты за полцены можно купить с 20 февраля по 9 марта. Например, 30-дневный билет на маршрут Вильнюс–Каунас (на все дни недели) для взрослого стоит 110,40 евро, а Вильнюс–Панеряй - чуть больше 12 евро.
При покупке таких билетов действуют и стандартные льготы, поэтому студенческий билет на 30 дней будет стоить 55 евро.
„Мы хотим расширить число людей, пользующихся поездами, поэтому предлагаем возможность купить билеты на более привлекательных условиях. Мы надеемся, что это побудит людей пользоваться не личными автомобилями, а поездами“, – сказала директор LTG Link Кристина Мейде.
Самые популярные маршруты, на которых покупают месячные билеты: Вильнюс–Лентварис, Вильнюс–Каунас, Каунас–Кайшядорис, Вильнюс–Панеряй, Каунас–Казлу Руда, Вильнюс–Швенчёнеляй, Вильнюс–Пабраде и Пабраде–Игналина.
Такие билеты покупает около 1/5 пассажиров. Большая часть – пассажиры, которые на поездах ездят на работу и с работы, билеты им покупают работодатели.
Около 1000 таких билетов своим работникам каждый месяц покупает компания Intersurgical, которая находится в Пабраде, а работники приезжают из Игналины, Дукштаса и Швенчёнеляй.
Билеты со скидкой с 20 февраля по 9 марта можно купить на сайте www.ltglink.lt, в мобильном приложении, аппаратах по продаже билетов. Бизнес клиенты могут обращаться по эл. почте verslui@ltglink.lt.