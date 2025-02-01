2025.02.01 06:54

Lux Express с февраля запустит автобусное сообщение по маршруту Рига-Паневежис

 
ru.DELFI.lt
Nauji "Lux Express" autobusai
Nauji "Lux Express" autobusai
ФОТО: Kompanijos archyvas

Международный пассажирский перевозчик Lux Express с 1 февраля запустит автобусное сообщение по маршруту Рига–Паневежис, сообщила компания агентству LETA.

Руководитель международной маршрутной сети Lux Express Райтас Реммелис сообщил, что отныне пассажиры из Латвии смогут ездить в три литовских города – Вильнюс, Каунас и Паневежис.

Паневежис будет включен в маршруты Lux Express Рига–Вильнюс и Рига–Варшава, сообщили в компании.

Автобусы из Риги в Паневежис и обратно будут курсировать шесть раз в день. Поездка займет около 2,5 часов.

Как сообщалось, оборот компании Lux Express Latvia в 2023 году составил 1,735 млн евро, т. е. на 73,4% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании составила 8497 евро по сравнению с прошлогодним убытком.

Lux Express Latvia зарегистрирована в 1994 году, ее уставный капитал составляет 193 404 евро. Компания принадлежит Lux Express Estonia, зарегистрированной в Эстонии.

Lux Express Group обслуживает международные маршруты на дальние расстояния по более чем 20 направлениям в шести странах. Компания также предоставляет услуги внутренних маршрутов в Эстонии и Латвии.

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