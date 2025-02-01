Lux Express с февраля запустит автобусное сообщение по маршруту Рига-Паневежис

Руководитель международной маршрутной сети Lux Express Райтас Реммелис сообщил, что отныне пассажиры из Латвии смогут ездить в три литовских города – Вильнюс, Каунас и Паневежис.

Паневежис будет включен в маршруты Lux Express Рига–Вильнюс и Рига–Варшава, сообщили в компании.

Автобусы из Риги в Паневежис и обратно будут курсировать шесть раз в день. Поездка займет около 2,5 часов.

Как сообщалось, оборот компании Lux Express Latvia в 2023 году составил 1,735 млн евро, т. е. на 73,4% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании составила 8497 евро по сравнению с прошлогодним убытком.