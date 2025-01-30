Lufthansa покупает 10 процентов акций латвийской airBaltic

Соглашение подписано министерством транспорта Латвии. С 2011 года государственную авиакомпанию airBaltic возглавляет немецкий менеджер Мартин Гаусс (Martin Gauss). Сделка основана на существующем партнерстве в формате „мокрого лизинга“ (wet lease), в рамках которого Lufthansa будет впредь арендовать больше самолетов и экипажей у airBaltic.

Немецкий авиационный гигант Lufthansa Group приобретает миноритарную долю в латвийской авиакомпании airBaltic, сообщили обе компании в среду, 29 января. Как следует из сообщений, немецкий авиаконцерн подписал соглашение о покупке доли в 10 процентов в форме конвертируемых акций за 14 млн евро. Lufthansa также получит место в Наблюдательном совете airBaltic.

Согласно заявлению Lufthansa Group, сделка позволит концерну улучшить качество маршрутной сети и открыть доступ к дополнительным рынкам.

Крупнейшая авиакомпания в странах Балтии

AirBaltic, базирующаяся в Риге, является крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии. Она выполняет рейсы более чем в 70 направлений из своего хаба в Риге и располагает стандартным парком из 50 самолетов Airbus A220.

Латвийская авиакомпания уже некоторое время готовится к возможному первичному публичному размещению акций (IPO), после которого приобретенные Lufthansa конвертируемые акции должны быть превращены в обычные.