Lufthansa отзывает полеты из Вильнюса в Германию

Полеты были запланированы на утро 20 и 21 февраля (6.35 ч). Отозваны и два рейса из Франкфурта в Вильнюс (21 и 22 февраля).
Забастовка работников профсоюза Verdi будет проходить с 3 ч. 20 февраля до 6 ч. 21 февраля.
Больше всего последствий ощутят основные аэропорты Франкфурта и Мюнхена, однако работники Lufthansa также будут бастовать в Берлине, Кёльне-Бонне, Дюссельдорфе, Гамбурге и Штутгарте.
По данным компании, пассажиров об отмене рейсов информируют по эл. почте или в приложении Lufthansa. Пассажиры могут обращаться за компенсациями.