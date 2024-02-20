Lufthansa отзывает полеты из Вильнюса в Германию

 
ru.DELFI.lt
„Lufthansa“
„Lufthansa“
ФОТО: Reuters / Scanpix

Немецкие СМИ сообщают, что из-за краткосрочной забастовки наземного персонала будут отозваны полеты 200 000 пассажиров авиакомпании Lufthansa. Согласно сайту flightradar24.com, отозваны два рейса из Вильнюса во Франкфурт. Об этом информирует портал madeinvilnius.lt.

Полеты были запланированы на утро 20 и 21 февраля (6.35 ч). Отозваны и два рейса из Франкфурта в Вильнюс (21 и 22 февраля).

Забастовка работников профсоюза Verdi будет проходить с 3 ч. 20 февраля до 6 ч. 21 февраля.

Больше всего последствий ощутят основные аэропорты Франкфурта и Мюнхена, однако работники Lufthansa также будут бастовать в Берлине, Кёльне-Бонне, Дюссельдорфе, Гамбурге и Штутгарте.

По данным компании, пассажиров об отмене рейсов информируют по эл. почте или в приложении Lufthansa. Пассажиры могут обращаться за компенсациями.

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