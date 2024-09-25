LTG Link: в первом полугодии перевезено почти на 11% больше пассажиров

С начала года по сентябрь по местным маршрутам перевезено 3,3 млн пассажиров. На местных маршрутах больше всего в этом году выросло число пассажиров Радвилишкис-Шяуляй-Каунас (128%), Вильнюс-Шяуляй (60%), Вильнюс-Яшюнай (26%), Каунас-Мариямполе (18%), Вильнюс-Тракай (14%), Вильнюс-Каунас (8%), Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Турмантас (5%).

Маршрут Вильнюс-Рига, представленный в конце прошлого года, превысил запланированные планы на 10%. За первое полугодие между двумя столицами путешествовали более 31 000 пассажиров. За восемь месяцев – почти 47 000 пассажиров.

По оценкам компании, за шесть месяцев по местным и международным маршрутам перевезено 2,6 млн пассажиров. Вильнюс-Каунас остается самым популярным маршрутом (37,2% всех местных перевозок), но нему в январе-июне 2024 года было перевезено 0,9 млн пассажиров.

По словам руководителя LTG Link Кристины Мейде, пунктуальность поездов в Литве одна из лучших в Европе и достигает 98%. За первое полугодие этого года поезда LTG Link совершили 33 548 рейсов.

В последнее время все больше литовских бизнес-предприятий выбирают поездки на поезде – договоры о партнерстве заключены более чем с 600 компаниями. В этом году билетов на поезд было продано более чем на 16% больше, чем в прошлом году.

Глава LTG Link говорит, что в 2024 году количество пассажиров увеличится примерно на 9% и за весь этот год поездами будут путешествовать 5,5 млн пассажиров.