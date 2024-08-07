LTG Cargo в июле перевезла на 80% больше зерна по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

По словам руководителя отдела продаж и развития услуг LTG Cargo Лаймоноса Некрошюса, рекордный объем перевозок зерна в июле этого года обусловлен досрочной уборкой урожая –примерно на две недели раньше обычного.
„ Земледельцы в этом году прогнозировали более ранний урожай зерновых, поэтому подобные результаты по перевозкам были ожидаемы. Обычно наиболее интенсивный период перевозок зерна приходился на начало августа и продолжался до сентября. Первые вагоны с новым урожаем мы перевезли уже в начале июля „, – сообщает Л. Некрошюс в пресс-релизе.
Группа LTG сообщает о растущих объемах железнодорожных перевозок зерна. В настоящее время перевозки зерна составляют около 13-14 проц. всех железнодорожных грузоперевозок LTG Cargo и с каждым годом они растут. В пресс-релизе группы сообщается о планах по закупке 300 новых зерновозов еще в этом году, и еще 200 – в первом квартале следующего года.
В настоящее время вагонопарк LTG Cargo для перевозки зерна насчитывает примерно 1200 единиц – столько было предложено на зерновой сезон этого года. В январе-июне этого года в Литве перевезено около 1,2 млн тонн зерна – пшеницы, ржи, ячменя и рапса, в июле 2023 г. в Литве по железной дороге было перевезено 150 тыс. тонн зерна.
За 2023 г. LTG Cargo перевезла 27,2 млн тонн грузов. Прошлогодняя выручка компании в составила около 286 млн евро, чистая прибыль – 17,5 млн евро.