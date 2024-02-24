LTG Cargo успешно совершила пилотный рейс через Латвию в Эстонию

 
ELTA
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„LTG Cargo“
„LTG Cargo“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Грузовая компания LTG Cargo группы компаний LTG (Литовские железные дороги) выполнила первый непрерывный пилотный рейс из Литвы через Латвию до эстонской станции Валга.

"Тестовый рейс был проведен через все три страны Балтии с одним локомотивом модели Siemens, поэтому грузы клиентов можно будет перевозить по международному маршруту более конкурентоспособно и не тратить время на перецепку составов вагонов на каждой границе.

Сегодня у нас уже есть необходимые сертификаты безопасности перевозчиков для международных перевозок в странах Балтии, выданные Железнодорожным агентством Европейского союза и национальными органами безопасности стран Балтии, и мы уже выполнили первый пилотный рейс из Литвы до первой пограничной станции в Эстонии", - сообщила в пресс-релизе руководитель LTG Cargo Эгле Шиме.

Отмечается, что в ближайшее время компания планирует начать организацию перевозок через все три страны Балтии. Расширяя свою деятельность в странах Балтии, компания стремится создать для клиентов возможности выбора конкурентоспособных услуг "зеленой" логистики как в Литве, так и в других странах Балтии.

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