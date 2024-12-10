LTG Cargo евро приобрела 200 вагонов для перевозки сыпучих грузов на 12,7 млн

„Перевозка строительных материалов в Литве – один из крупнейших грузовых сегментов, который в последние годы значительно вырос за счет активизации строительства и ремонта дорог. Приобретя вагоны, специально произведенные для LTG Cargo, мы продолжим наращивать объемы перевозок – с помощью этих полувагонов мы сможем перевезти дополнительно 700 000 ​​тонн грузов. Обновленный подвижной состав также позволит повысить эффективность перевозок и качество услуг“, – отметила в сообщении генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме.