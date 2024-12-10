LTG Cargo евро приобрела 200 вагонов для перевозки сыпучих грузов на 12,7 млн

„Перевозка строительных материалов в Литве – один из крупнейших грузовых сегментов, который в последние годы значительно вырос за счет активизации строительства и ремонта дорог. Приобретя вагоны, специально произведенные для LTG Cargo, мы продолжим наращивать объемы перевозок – с помощью этих полувагонов мы сможем перевезти дополнительно 700 000 тонн грузов. Обновленный подвижной состав также позволит повысить эффективность перевозок и качество услуг“, – отметила в сообщении генеральный директор LTG Cargo Эгле Шиме.
Новые вагоны будут использоваться для перевозки в основном сыпучих и иных грузов, устойчивых к атмосферным воздействиям, например, для перевозки металлов, доломитового и гранитного щебня, используемого в строительной отрасли.
Планируется, что первые полувагоны поступят на предприятие уже в феврале–апреле 2025 года. Инвестиции в увеличение подвижного состава составляют 12,7 млн евро.
Грузоперевозочная компания LTG Cargo – предприятие группы LTG Group, владеющее крупнейшим подвижным составом в странах Балтии, насчитывающим на данный момент более 6000 различных вагонов.