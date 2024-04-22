LTG адаптировала Вильнюсский интермодальный терминал для перевозки военных грузов

Как указано в сообщении группы LTG, возможность погрузки грузов в Вильнюсском терминале позволит транспортировать военные грузы, перевозимые из Пабраде, быстрее, экологичнее и с меньшей нагрузкой на дорожную инфраструктуру.

"Дополнительное место погрузки военных грузов обеспечит безопасную, надежную и быструю транспортировку военной техники – как во время военных угроз, так и в мирное время. Для этого мы модернизируем инфраструктуру, собираем необходимые экспертные знания и совершенствуем навыки", - говорит Витис Жалимас, руководитель компании LTG Infra, входящей в группу LTG.

Компании группы LTG могут перевозить военную технику как по колее 1520 мм, так и по европейской колее 1435 мм.