Литва: за последние три месяца зафиксирован пятикратный рост попыток обхода санкций

По словам руководителя LTG Cargo Эгле Шиме, в ходе осуществления санкционного контроля пробуются различные способы предотвращения нарушений.

„LTG Cargo успешно их выявляет и вовремя принимает необходимые меры, разворачивая вагоны на границе или не согласовывая предварительные заявки на перевозку санкционного груза“, – комментирует ситуацию Э. Шиме.

В свою очередь, руководитель отдела устойчивости бизнеса группы LTG Гедиминас Шечкус отметил, что группа изучает новые тенденции в уклонении от санкций, однако пока сложно указать причины увеличения количества подсанкционных грузоотправителей или вагонов, отправляемых в подсанкционные страны получатели.