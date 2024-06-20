Литва: за последние три месяца зафиксирован пятикратный рост попыток обхода санкций

По словам руководителя LTG Cargo Эгле Шиме, в ходе осуществления санкционного контроля пробуются различные способы предотвращения нарушений.
„LTG Cargo успешно их выявляет и вовремя принимает необходимые меры, разворачивая вагоны на границе или не согласовывая предварительные заявки на перевозку санкционного груза“, – комментирует ситуацию Э. Шиме.
В свою очередь, руководитель отдела устойчивости бизнеса группы LTG Гедиминас Шечкус отметил, что группа изучает новые тенденции в уклонении от санкций, однако пока сложно указать причины увеличения количества подсанкционных грузоотправителей или вагонов, отправляемых в подсанкционные страны получатели.
По данным группы компаний LTG, в марте на границе были возвращены 4 таких вагона, в мае – 62.