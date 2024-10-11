2024.10.11 12:14

Литва: за год молоко подорожало почти на треть

 
ru.DELFI.lt
ELTA
pienas
pienas
ФОТО: Shutterstock

По данным Обсерватории молочного Европейского союза (MMO), средняя закупочная цена на молоко в Литве в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла на 26 проц.

По оценкам MMO, цены на молоко в стране растут второй месяц подряд. Только за сентябрь цена на молоко, закупаемое у литовских хозяйств, выросла более чем на десятую часть.

Средняя закупочная цена на молоко в прошлом месяце составила более 44 центов за килограмм, тогда как за молоко натуральных показателей в августе фермерам платили в среднем 39 центов – цена выросла на 5,4 проц.

Цена на сливочное масло на оптовом рынке ЕС в этом году подскочила почти на 70 проц. – в октябре его средняя цена на бирже достигла 8,1 евро за килограмм по сравнению с 4,8 евро в прошлом году.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), хотя производство молока за семь месяцев этого года в Сообществе выросло на 0,7 проц., в июле оно упало на 0,53 проц. из-за распространения блютанга в Европе.

Новые случаи блютанга были выявлены в нескольких стадах крупного рогатого скота в Швеции и Австрии, что значительно расширило географию заболевания по сравнению с первоначальными вспышками в Северной и Центральной Европе, сообщает USDA.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, блютанг – это вирусное заболевание домашних и диких жвачных животных, передающееся насекомыми, не опасное для человека. Однако из-за этого заболевания хозяйства несут огромные убытки, так как больное стадо становится непродуктивным.

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