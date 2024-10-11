Литва: за год молоко подорожало почти на треть

По оценкам MMO, цены на молоко в стране растут второй месяц подряд. Только за сентябрь цена на молоко, закупаемое у литовских хозяйств, выросла более чем на десятую часть.

Средняя закупочная цена на молоко в прошлом месяце составила более 44 центов за килограмм, тогда как за молоко натуральных показателей в августе фермерам платили в среднем 39 центов – цена выросла на 5,4 проц.

Цена на сливочное масло на оптовом рынке ЕС в этом году подскочила почти на 70 проц. – в октябре его средняя цена на бирже достигла 8,1 евро за килограмм по сравнению с 4,8 евро в прошлом году.