Литва: за 3,5 года цены на некоторые объекты недвижимости выросли на 50%

Аналитики Swedbank подсчитали, что индекс доступности жилья ухудшается на протяжении полутора лет и упал до 89,6 пунктов. Это значит, что доходы среднего домашнего хозяйства на 10% ниже необходимых для покупки квартиры в Вильнюсе площадью 55 кв. м.

По словам Статулявичюса, данные показывают, что несмотря на последовательный рост зарплат, рост цен на жилье был быстрее, поэтому для части потенциальных клиентов покупка жилья стала недоступной роскошью.

"Я бы пока не сказал, что совсем нет возможности купить, ведь есть разные возможности выбора и альтернативы, но обычно люди не могут позволить себе купить жилье необходимой площади", – сказал он.

По словам экономистов и аналитиков, такая ситуация на рынке была 13 лет назад, в 2010 г., виной тому был быстрый рост цен на недвижимость.

По нынешним подсчетам, цены на жилье за последние 3,5 года выросли на 50%.

По словам Статулявичюса, последний рост связан со множеством факторов.