Литва: за 3,5 года цены на некоторые объекты недвижимости выросли на 50%

Аналитики Swedbank подсчитали, что индекс доступности жилья ухудшается на протяжении полутора лет и упал до 89,6 пунктов. Это значит, что доходы среднего домашнего хозяйства на 10% ниже необходимых для покупки квартиры в Вильнюсе площадью 55 кв. м.
По словам Статулявичюса, данные показывают, что несмотря на последовательный рост зарплат, рост цен на жилье был быстрее, поэтому для части потенциальных клиентов покупка жилья стала недоступной роскошью.
"Я бы пока не сказал, что совсем нет возможности купить, ведь есть разные возможности выбора и альтернативы, но обычно люди не могут позволить себе купить жилье необходимой площади", – сказал он.
По словам экономистов и аналитиков, такая ситуация на рынке была 13 лет назад, в 2010 г., виной тому был быстрый рост цен на недвижимость.
По нынешним подсчетам, цены на жилье за последние 3,5 года выросли на 50%.
По словам Статулявичюса, последний рост связан со множеством факторов.
"После ковида люди активно меняли жилое окружение, покупали большие квартиры – спрос был огромным, у строителей были варианты, но было сложно получить стройматериалы, они были дорогие, земля подорожала. Также появились новые законы. Так уж совпало – государство стало просить дополнительные налоги за строительство на государственной земле, появились налоги на инфраструктуру. Все это сложилось вместе и получилось подорожание на 50%", – сказал Статулявичюс.
Правда, по его словам, говорить о том, что строители хотят воспользоваться нынешней ситуацией и заработать больше в лучшие времена, можно лишь в том случае, если рынок будет неконкурентоспособным и на нем будет всего несколько строителей, которые договорятся между собой и предложат цены, которые резко поднимутся.
"К сожалению, реальность такова, что у нас отличная конкуренция. Только в Вильнюсе, наверное, постоянно есть 100 в предложениях, поэтому компании конкурируют и ценами, и качеством, и дополнительными услугами. Поэтому как-то договориться и создать картель для повышения цен – об этом не может быть и речи. На самом деле - расходы это существенная составляющая роста цен. Я еще не упоминал цены на рабочую силу. В последнее время рабочая сила подорожала. Это произошло во многих сферах, но в сфере строительства - особенно", – сказал Статулявичюс.
Пока процентная ставка была низкой, строители говорили, что большая часть квартир - около половины, продавали без первого взноса. Когда стала расти процентная ставка, она сказалась на продажах.
Статулявичюс сказал, что это нормально.
"Рост процентной ставки – какова его цель? Остановить потребление. Когда ставка низкая, растет понемногу – люди не думают об отказе от крупных покупок, но когда она достигает нынешнего размера – 4% плюс маржа – естественно, что человек смотрит, что он уже не может получить кредит, сумма большая 100 000-200 000 евро – повышение ставки делает свое дело", – заметил он.
По словам собеседника, тут надо учесть и сегмент, который покупает жилье в кредит.
"В основном это экономический и средний сегмент. Он самый чувствительный к изменению процентной ставки. Покупатели дорогого жилья – как и прежде, покупают в основном на сбережения или, продав другое жилье, не пользуются кредитами. Этот самый чувствительный сегмент сейчас не может купить жилье, он особенно зависим от процентной ставки. Поэтому мы и говорим об этом, поэтому последние 1,5 года эта проблема очень актуальна", – сказал Статулявичюс.
На рынке покупателям сейчас предлагают разные скидки, дарят парковочные места, которые стоят больше 10 000 евро.
Правда, Статулявичюс не считает это признаком замороженного рынка.
"У нас есть замедление продаж на 40-50%, если мы возьмем самые большие рынки крупных городов, но все это результат высокой ставки. Мы надеемся, что, если в середине или во второй половине следующего года ставка станет снижаться, то покупки за счет ипотеки снова оживут. Нынешние акции, возможно - краткосрочное решение. Я думаю, что эта акция не затянется (...)", – сказал он.