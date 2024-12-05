Литва впервые произвела больше электроэнергии, чем импортировала

Отмечается, что вклад электростанций, использующих возобновляемые ресурсы, в национальное производство остался самым высоким и в прошлом месяце: ветроэлектростанции произвели 57,1 проц., гидроэлектростанции – 9,9 проц., солнечные электростанции – 3,7 проц. потребленной электроэнергии.
По данным ЛАЭ, в этом году разрешенная генерирующая мощность солнечных электростанций выросла на 76,4 проц. по сравнению с 2023 годом. Указывается, что солнечные электростанции с начала года уже произвели больше электроэнергии, чем за весь период 2020-2023 годов: за 11 месяцев текущего года солнечные электростанции выработали 1,38 ТВтч энергии, а за последние четыре года было произведено около 1,17 ТВтч электроэнергии.
Если сравнивать национальное производство и потребление, то только солнечные электростанции в этом году произвели больше электроэнергии, чем потреблено Клайпедским уездом за весь прошлый год (1,30 ТВт-ч). Для сравнения, в прошлом году выработка солнечной энергии составила 0,63 ТВтч – менее половины годовой потребности в электроэнергии того же уезда, отмечает агентство.
Подчеркивается, что выработка ветроэлектростанций в ноябре остается самой важной в стране, уже третий месяц подряд. Разрешенная генерирующая мощность ветроэлектростанций за одиннадцать месяцев текущего года увеличилась на 25,2 проц. по сравнению с прошлым годом, а объем произведенной электроэнергии приблизился к объему электроэнергии, произведенной ветроэлектростанциями за весь прошлый год: в этом году эти электростанции уже произвели 2,85 ТВтч электроэнергии, за весь прошлый год – 2,52 ТВтч. В 2020-2022 годах эти электростанции производили около 1,36-1,54 ТВтч электроэнергии в год.
ЛАЭ сообщает, что в этом году ветряные электростанции уже произвели больше электроэнергии, чем в прошлом году потребили Каунасский (1,99 ТВт-ч) и Мариямпольский (0,45 ТВт-ч) уезды вместе взятые. Для сравнения, в 2021 году годовая выработка ветроэлектростанций достигла 1,36 ТВтч. Это лишь частично покрыло бы потребительские потребности Каунаса (0,98 ТВтч) и Мариямпольского уезда.
Кроме того, отмечается, что число генерирующих потребителей с начала года выросло на 32,8 тыс., а разрешенная генерирующая мощность их устройств в ноябре этого года достигла 1380,6 МВт и была на 56 проц. выше, чем в прошлом году. По оценкам, более 1000 МВт этой мощности принадлежит генерирующим потребителям, а 324,4 МВт – удаленным генерирующим потребителям.