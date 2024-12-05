Литва впервые произвела больше электроэнергии, чем импортировала

Если сравнивать национальное производство и потребление, то только солнечные электростанции в этом году произвели больше электроэнергии, чем потреблено Клайпедским уездом за весь прошлый год (1,30 ТВт-ч). Для сравнения, в прошлом году выработка солнечной энергии составила 0,63 ТВтч – менее половины годовой потребности в электроэнергии того же уезда, отмечает агентство.

Подчеркивается, что выработка ветроэлектростанций в ноябре остается самой важной в стране, уже третий месяц подряд. Разрешенная генерирующая мощность ветроэлектростанций за одиннадцать месяцев текущего года увеличилась на 25,2 проц. по сравнению с прошлым годом, а объем произведенной электроэнергии приблизился к объему электроэнергии, произведенной ветроэлектростанциями за весь прошлый год: в этом году эти электростанции уже произвели 2,85 ТВтч электроэнергии, за весь прошлый год – 2,52 ТВтч. В 2020-2022 годах эти электростанции производили около 1,36-1,54 ТВтч электроэнергии в год.