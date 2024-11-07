Литва возглавила рейтинг лучших стран для инвестиций в недвижимость в Европе

Цены на аренду в стране высоки — согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), они выросли на более, чем 170% от уровня 2015 года. Подоходный налог на аренду составляет умеренные 15%, а иностранцы не имеют ограничений на покупку недвижимости.

Лучшим местом для инвестиций в недвижимость в Европе, согласно последним данным Global Property Guide, является наша соседка Литва , столица которой Вильнюс обещает среднюю арендную доходность в 5,65%.

В отчете рассматриваются ключевые элементы инвестиций в недвижимость в разных странах Европы, включая ставки налога на недвижимость, подоходный налог на аренду и брутто доходность от сдачи в аренду, и результаты исследования свидетельствуют о том, что Литва занимает первое место в списке лучших стран для инвестиций в недвижимость, пишет Euronews.

Учитывая, что за за первые шесть месяцев 2024 года цены на недвижимость выросли на 6,7%, стоимость инвестиций может увеличиться еще больше.

Эстония занимает второе место по популярности среди инвесторов. Нерезидентам балтийской страны также разрешено покупать недвижимость в городах. Расходы на покупку недвижимости, включая налоги, считаются низкими - около 1,3% от стоимости объекта. При этом цены на аренду относительно высоки: годовая валовая доходность от аренды составляет около 4,5%, а подоходный налог на аренду - 20%.

По данным Евростата, во втором квартале 2024 года цены на недвижимость подскочили более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, обеспечивая хорошую рентабельность инвестиций.

Согласно этому отчету, есть также хорошие возможности для инвестиций в недвижимость в странах Центральной и Восточной Европы, таких как Венгрия, Словения и Польша, где арендная плата высока (в Венгрии она увеличилась на 180% от уровня 2015 года), но налоги умеренные.

Ирландия обещает высокую доходность, в основном благодаря высоким ценам на аренду, но повышенные налоги могут отнять часть годового чистого дохода. Страна сталкивается с жилищным кризисом, поскольку для растущего населения строится недостаточно жилья, а цены продолжают расти.

Румыния занимает третье место в этом отчете, где преимуществами являются относительно дешевые дополнительные расходы на покупку, очень низкая средняя ставка налога на доход от аренды в размере 10% и относительно высокая валовая доходность от аренды в размере 6,46% в год.

С июня 2023 по июнь 2024 года цены на жилье в Польше выросли на 17,7%, в Венгрии - на 9,8%, а в Словении - на 6,7% отмечает Евростат.

Худшие места для инвестиций в недвижимость

Худшими странами для инвестиций в недвижимость, согласно этому отчету, являются Бельгия, за которой следуют Франция и Греция.

В Бельгии одни из самых высоких расходов на оформление сделок в Европе, а подоходный налог на аренду может легко достигать 50%. Средняя доходность составляет около 4,2%, но в Брюсселе она может быть выше.