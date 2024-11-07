Литва возглавила рейтинг лучших стран для инвестиций в недвижимость в Европе

В отчете рассматриваются ключевые элементы инвестиций в недвижимость в разных странах Европы, включая ставки налога на недвижимость, подоходный налог на аренду и брутто доходность от сдачи в аренду, и результаты исследования свидетельствуют о том, что Литва занимает первое место в списке лучших стран для инвестиций в недвижимость, пишет Euronews.
Лучшие места для инвестиций в недвижимость в Европе
Лучшим местом для инвестиций в недвижимость в Европе, согласно последним данным Global Property Guide, является наша соседка Литва, столица которой Вильнюс обещает среднюю арендную доходность в 5,65%.
Цены на аренду в стране высоки — согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), они выросли на более, чем 170% от уровня 2015 года. Подоходный налог на аренду составляет умеренные 15%, а иностранцы не имеют ограничений на покупку недвижимости.
По данным Евростата, во втором квартале 2024 года цены на недвижимость подскочили более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция, скорее всего, сохранится, обеспечивая хорошую рентабельность инвестиций.
Эстония занимает второе место по популярности среди инвесторов. Нерезидентам балтийской страны также разрешено покупать недвижимость в городах. Расходы на покупку недвижимости, включая налоги, считаются низкими - около 1,3% от стоимости объекта. При этом цены на аренду относительно высоки: годовая валовая доходность от аренды составляет около 4,5%, а подоходный налог на аренду - 20%.
Учитывая, что за за первые шесть месяцев 2024 года цены на недвижимость выросли на 6,7%, стоимость инвестиций может увеличиться еще больше.
Румыния занимает третье место в этом отчете, где преимуществами являются относительно дешевые дополнительные расходы на покупку, очень низкая средняя ставка налога на доход от аренды в размере 10% и относительно высокая валовая доходность от аренды в размере 6,46% в год.
Ирландия обещает высокую доходность, в основном благодаря высоким ценам на аренду, но повышенные налоги могут отнять часть годового чистого дохода. Страна сталкивается с жилищным кризисом, поскольку для растущего населения строится недостаточно жилья, а цены продолжают расти.
Согласно этому отчету, есть также хорошие возможности для инвестиций в недвижимость в странах Центральной и Восточной Европы, таких как Венгрия, Словения и Польша, где арендная плата высока (в Венгрии она увеличилась на 180% от уровня 2015 года), но налоги умеренные.
С июня 2023 по июнь 2024 года цены на жилье в Польше выросли на 17,7%, в Венгрии - на 9,8%, а в Словении - на 6,7% отмечает Евростат.
Худшие места для инвестиций в недвижимость
Худшими странами для инвестиций в недвижимость, согласно этому отчету, являются Бельгия, за которой следуют Франция и Греция.
В Бельгии одни из самых высоких расходов на оформление сделок в Европе, а подоходный налог на аренду может легко достигать 50%. Средняя доходность составляет около 4,2%, но в Брюсселе она может быть выше.
Франция считается второй худшей страной для инвестиций в недвижимость, согласно отчету, в котором подчеркивается, что налоги и расходы на покупку и аренду относительно высоки. Например, средняя ставка налога на доход от аренды для арендодателей составляет 18,28%. Годовая брутто доходность от аренды составляет около 4,5%. По данным Евростата, цены на французскую недвижимость в этом году фактически снизились на 4,6%.
Греция заняла третье место в списке худших стран для инвестиций в недвижимость из-за высоких расходов на оформление сделки и повышенного уровня подоходного налога, средняя ставка которого превышает 33%, отмечается в отчете.
А что Google может сказать о тенденциях?
Авторы отчета проанализировали, какие страны пользуются наибольшей популярностью на основе поисковых запросов Google, и выяснили, что Испания и Португалия являются самыми популярными направлениями для покупки.
В период с 2023 по 2024 год количество поисковых запросов о покупке недвижимости в Испании достигло 279 000.
Страна предлагает иностранным инвесторам налоговые льготы для нерезидентов: стандартная ставка 19% для граждан ЕС/ЕЭП или 24% для граждан третьих стран на налогооблагаемый доход (например, от сдачи недвижимости в аренду) в Испании.
Второй страной по количеству запросов стала Португалия - более 270 000 запросов по поисковым запросам, связанным с покупкой недвижимости в этой стране, где иностранцы могут приобретать недвижимость на тех же условиях, что и местные жители.
Однако популярность этих двух стран привела к хронической нехватке доступного жилья для местных жителей. По данным ОЭСР, номинальные цены на жилье в Португалии с 2015 года выросли почти на 70%.