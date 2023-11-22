Литва входит в число семи стран ЕС с корректным бюджетом

"Комиссия считает, что законопроекты о бюджетах Кипра, Эстонии, Греции, Испании, Ирландии, Словении и Литвы соответствуют рекомендациям Совета ЕС", - говорится в пресс-релизе комиссии.
Согласно той же оценке, планы по бюджетам Бельгии, Финляндии, Франции и Хорватии, а также Австрии, Германии, Италии, Люксембурга, Латвии, Мальты, Нидерландов, Португалии и Словакии могут не соответствовать рекомендациям Совета.
Выполнение рекомендаций Совета ЕС означает, прежде всего, что дефицит государственного бюджета должен оставаться ниже 3% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Комиссия провела свою оценку в рамках цикла координации экономической политики 2024 года (так называемого Европейского полугодия), в ходе которого, помимо определения общих экономических приоритетов Евросоюза, странам ЕС представляются направления политики на следующий год. Оценка основана на осеннем экономическом прогнозе.
Если страны, бюджеты которых не соответствуют требованиям, не предпримут шагов для улучшения ситуации, Европейская комиссия может начать производство по делу чрезмерного бюджетного дефицита, что потенциально может означать наложение штрафных санкций на страну.
Комментаторы обратили внимание на курьез: Греция или Испания, десять лет назад столкнувшиеся с трудностями, теперь соответствуют всем требованиям по бюджету, в то время как у стран, проводивших политику жесткой экономии, которые были вынуждены их в те времена поддерживать, таких, как Германия и Нидерланды, возникли проблемы.