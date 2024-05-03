2024.05.03 09:28

Литва ведет переговоры с Northrop Grumman об открытии линии по производству боеприпасов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Northrop Grumman B-2 Spirit
Northrop Grumman B-2 Spirit
ФОТО: Reuters / Scanpix

Министр обороны Лауринас Кащюнас утверждает, что с американским гигантом оборонной промышленности Northrop Grumman ведутся переговоры об открытии линии по производству боеприпасов в Литве.

"Мы договорились не только говорить, но, можно сказать, вести переговоры об открытии еще одной возможной линии по производству боеприпасов в Литве", - сообщил новостям LNK находящийся с визитом в Америке Л. Кащюнас.

По его словам, сейчас согласовывается протокол о намерениях.

"Мы договорились, что сейчас готовим протокол о намерениях, подготовим его в ближайшие несколько недель и руководство компании намерено приехать в Литву", - заверил министр обороны.

Как указывает LNK, компания думает о строительстве в Литве не обязательно всего завода, а, возможно, только одной линии на уже существующем.

"Одну производственную линию можно интегрировать в существующую линию, такую ​​как наша фабрика в Гирайте", - сказал Л. Кащюнас.

На прошлой неделе Литва подписала с Rheinmetall протокол о намерениях относительно строительства в Литве завода по производству боеприпасов.

В прошлом месяце министерство также внесло в Сейм поправки к законам, которые создают более благоприятные условия для развития крупных инвестиционных проектов.

Эти изменения упростят условия для масштабных проектов, призванных удовлетворить насущные потребности безопасности и обороны государства. Это облегчит процедуры территориального планирования, формирования земельных участков и строительства.

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