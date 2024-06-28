Литва: в июне бензин подорожал на два цента, дизельное топливо – на четыре

За последнюю неделю средняя цена на бензин в Литве выросла на 0,4 проц., на дизельное топливо – на 1,3 проц. Разница между ценами на бензин и дизельное топливо сократилась до шести центов. По данным агентства, 24 июня литр дизельного топлива в Литве стоил в среднем 1,45 евро, а бензина – 1,51 евро.
Тогда как средние цены на бензин в Эстонии и Латвии снизились на 3,8 и 1,3 проц., а в Литве, Польше и Германии выросли на 0,4-1,1 проц.
За неделю также подешевело дизельное топливо в Эстонии и Латвии – на 1 проц. и 1,1 проц. В Литве, Польше и Германии оно было на 0,8-1,3 проц. дороже.
Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах на 0,4-4,3 проц. выше, чем год назад, за исключением Эстонии и Германии, где средние цены ниже на 0,7 проц. и 1,2 проц. соответственно. Средние цены на дизельное топливо сейчас на 2,9-10,3 проц. выше во всех сравниваемых странах.
В странах ЕС на прошлой неделе также выросли цены на топливо: средняя цена на дизельное топливо выросла на 0,5 проц., на бензин – на 1,3 проц. По сравнению со средними ценами на топливо в странах ЕС, средняя цена на бензин в Литве была ниже на 12,8 проц., а на дизельное топливо – на 10,2 проц.