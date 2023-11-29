Литва увеличивает квоту для работников из третьих стран

"Работодателям, которые принимают на работу граждан третьих стран в соответствии со списком недостающих профессий, не придется обращаться в Службу занятости за выдачей документов, позволяющих иностранцам работать в Литве", - отмечает координатор по трудоустройству граждан третьих стран Службы занятости Эрнеста Варнайте.

Сообщается, что квота в 35 950 человек на этот год была увеличена до 40 250. Основная часть квоты приходится на сектор услуг — 62,4%, за ним следует строительный сектор — 24,4%, промышленность — 12,5% и сельское хозяйство — 0,7%.