Литва увеличивает квоту для работников из третьих стран

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotr.
Asociatyvioji nuotr.
ФОТО: DELFI montažas

После того, как Министерство социальной защиты и труда увеличило квоту для граждан третьих стран на недостающие профессии, работодателям не нужно будет обращаться в Службу занятости для найма иностранцев.

"Работодателям, которые принимают на работу граждан третьих стран в соответствии со списком недостающих профессий, не придется обращаться в Службу занятости за выдачей документов, позволяющих иностранцам работать в Литве", - отмечает координатор по трудоустройству граждан третьих стран Службы занятости Эрнеста Варнайте.

Сообщается, что квота в 35 950 человек на этот год была увеличена до 40 250. Основная часть квоты приходится на сектор услуг — 62,4%, за ним следует строительный сектор — 24,4%, промышленность — 12,5% и сельское хозяйство — 0,7%.

К концу этого года общая годовая квота увеличилась на 4 300 единиц в разбивке по видам экономической деятельности. Доля квот была сокращена для сельскохозяйственного сектора до 300 единиц и увеличена для всех остальных секторов: услуги — до 25 100, строительство — до 9 800 и промышленность — до 5 050.

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