Литва тратит миллиарды на оборону – но заказы уходят за границу

„Латыши закупают бронетехнику в Финляндии. А в договоре купли-продажи указано, что большая часть производства должна происходить в Латвии с помощью местной рабочей силы, и те деньги остаются. Германия делает то же самое, другие страны делают то же самое“, – сказал он.

По словам главы ЛТПРП, другие европейские страны стараются добиться того, чтобы при закупке оборудования из-за границы была и местная экономическая выгода.

„Палата встретилась с министром обороны. И мы говорили об оборонной промышленности Литвы, о том, что мы можем многое сделать в этой области. Давать заказы, искать возможности общения с бизнесом. И для обеспечения Литовской армии выделить как можно большую долю за счет местных производителей“, – сказал в понедельник С. Гайлюнас в эфире Žinių radijas.

По словам С. Гайлюнаса, несмотря на то что в Литве не будет возможности производить тяжелую технику, у отечественных предприятий есть потенциал для удовлетворения других потребностей.

„Речь идет не только о танках, но и о текстильной промышленности, пищевой промышленности, той же металлообработке. У нас это высокий уровень. Литовская промышленность может даже производить взрывчатку. Потому что в 1990-1991 годах мы должны были производить для себя гранаты, были литовские компании. У нас отличный потенциал“, – прокомментировал он.

В январе неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).