Литва тратит миллиарды на оборону – но заказы уходят за границу

„Палата встретилась с министром обороны. И мы говорили об оборонной промышленности Литвы, о том, что мы можем многое сделать в этой области. Давать заказы, искать возможности общения с бизнесом. И для обеспечения Литовской армии выделить как можно большую долю за счет местных производителей“, – сказал в понедельник С. Гайлюнас в эфире Žinių radijas.
„Речь идет о создании рабочих мест, налогах, остающихся в стране, увеличении ВВП“, – добавил он.
По словам главы ЛТПРП, другие европейские страны стараются добиться того, чтобы при закупке оборудования из-за границы была и местная экономическая выгода.
„Латыши закупают бронетехнику в Финляндии. А в договоре купли-продажи указано, что большая часть производства должна происходить в Латвии с помощью местной рабочей силы, и те деньги остаются. Германия делает то же самое, другие страны делают то же самое“, – сказал он.
По словам С. Гайлюнаса, несмотря на то что в Литве не будет возможности производить тяжелую технику, у отечественных предприятий есть потенциал для удовлетворения других потребностей.
„Речь идет не только о танках, но и о текстильной промышленности, пищевой промышленности, той же металлообработке. У нас это высокий уровень. Литовская промышленность может даже производить взрывчатку. Потому что в 1990-1991 годах мы должны были производить для себя гранаты, были литовские компании. У нас отличный потенциал“, – прокомментировал он.
В январе неделе Государственный совет обороны (ГСО) договорился ежегодно в период 2026-2030 годов выделять на оборону 5-6 проц. валового внутреннего продукта (ВВП).
Как сообщалось ранее, после заседания Госсовета обороны в октябре было объявлено, что армейская дивизия не сможет достичь полной боевой готовности к 2030 году, как планировалось. По оценке президента, если финансирование национальной обороны не будет увеличено, и ситуация в оборонной промышленности не изменится, то дивизия наберет мощность только в 2036-2040 годах.
Глава государства Г. Науседа ранее заявлял, что для формирования дивизии к намеченному сроку ассигнования на оборону должны составить 5,5 проц. ВВП.
ГСО одобрил предложение о формировании национальной дивизии еще в мае 2023 года.
После того, как в декабре правительство увеличило лимит заимствований на национальную оборону, в этом году ассигнования на оборону составят 4 проц. ВВП.