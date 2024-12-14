Литва: торговые сети жалуются на нехватку работников

„Это второй по величине сектор, который создает 18% ВВП, это крупнейшие работодатели в Литве. Когда торговцы создают или сокращают рабочие места, это чувствует вся экономика“, – акцентировал экономист Citadele Александр Изгородин.

Служба занятости указала, что в сфере торговли не хватает 1800 человек.

„Рождество означает больший наплыв покупателей, больше работы в магазинах, поэтому мы хотим облегчить труд нашим работникам и обеспечить лучшие условия для покупателей“, – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.

„Нам нужно около 200 работников в сфере производства, логистики и торговли. Больше всего нужно продавцов, особенно в крупных городах“, – сказала представитель Maxima Снегуоле Валяугайте.

Торговый сектор предлагает как временные рабочие места, так и постоянные.

„Работников мы ищем круглый год из-за интенсивного расширения, у нас есть больше 60 открытых позиций в магазинах Каунаса и Вильнюса“, – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.

„Компании часто медлят с созданием рабочих мест – сначала убеждаются, что потребление восстановилось, только после этого создают рабочие места“, – сказал Изгородин.

Во время скидок люди раскупают рождественские подарки. Растут продажи ювелирных изделий, спорттоваров, игрушек, но в сфере продуктов питания наблюдается спад продаж. Такие низкие показатели в этой сфере были только 5 лет назад, отмечает Изгородин.