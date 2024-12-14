Литва: торговые сети жалуются на нехватку работников

„Нам нужно около 200 работников в сфере производства, логистики и торговли. Больше всего нужно продавцов, особенно в крупных городах“, – сказала представитель Maxima Снегуоле Валяугайте.
„Рождество означает больший наплыв покупателей, больше работы в магазинах, поэтому мы хотим облегчить труд нашим работникам и обеспечить лучшие условия для покупателей“, – сказала представитель Rimi Lietuva Эгле Красаускене.
Служба занятости указала, что в сфере торговли не хватает 1800 человек.
„Это второй по величине сектор, который создает 18% ВВП, это крупнейшие работодатели в Литве. Когда торговцы создают или сокращают рабочие места, это чувствует вся экономика“, – акцентировал экономист Citadele Александр Изгородин.
Торговый сектор предлагает как временные рабочие места, так и постоянные.
„Работников мы ищем круглый год из-за интенсивного расширения, у нас есть больше 60 открытых позиций в магазинах Каунаса и Вильнюса“, – сказала представитель Lidl Lietuva Лина Скерсите.
„Компании часто медлят с созданием рабочих мест – сначала убеждаются, что потребление восстановилось, только после этого создают рабочие места“, – сказал Изгородин.
Во время скидок люди раскупают рождественские подарки. Растут продажи ювелирных изделий, спорттоваров, игрушек, но в сфере продуктов питания наблюдается спад продаж. Такие низкие показатели в этой сфере были только 5 лет назад, отмечает Изгородин.
„Рождество будет неважным. С одной стороны с весны, когда продажи продуктов снизились до минимума, они выросли на 4%, но сейчас активность не растет, цены тоже не снижаются, остаются высокими“, – сказал экономист.
В магазинах не хватает продавцов, кассиров, кладовщиков, консультантов. На заправках не хватает квалифицированных операторов. Если у человека нет образования, ему могут предложить только позиции работников в зале, уборщиков или грузчиков.
„Больше 300 работников администрации могут работать в кассах, помогают справляться с потоками покупателей, помогают в магазинах“, – сказала представитель Maxima.
Найти работников будет непросто. Часть торговых сетей предлагает зарплату не больше 1250 евро „на бумаге“.